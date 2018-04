Loro hanno fatto qualcosa che sembrava impossibile, quando me l'hanno detto quasi non ci credevo, e noi abbiamo fatto qualcosa di simile contro il City. Hanno tutto il mio rispetto, non sono in semifinale a caso.

Sono queste le parole che Jurgen Klopp ha utilizzato alla vigilia della semifinale d'andata di Champions League che vedrà il suo Liverpool affrontare la Roma. In una sala stampa pienissima il tecnico dei Reds è apparso sorridente e apparentemente rilassato davanti ai giornalisti per la consueta conferenza stampa della vigilia. Klopp ha mostrato una grande preparazione sulla squadra giallorossa e ha fatto capire di essere uno conoscitore della Serie A:

Guardo spesso il calcio italiano, ho visto qualche partita della Roma, conosco Edin Dzeko dai tempi in Bundesliga e mi piace. Non sono stato sorpreso dai loro risultati, magari dalla vittoria sul Barcellona sì, ma quella è stata grandiosa. Loro hanno un'ottima squadra, con tanti ottimi giocatori, hanno anche potuto fare turnover in campionato e vincere: Dzeko, Under, Schick, Nainggolan, De Rossi, sono tanti ottimi giocatori e anche di esperienza. Per la Roma essere in semifinale è una grande cosa, come lo è per noi: non siamo abituati, quindi vedrete un po' di emozione da entrambe le parti".

Klopp ha fatto capire di volere un grande apporto da parte del pubblico che sarà presente ad Anfield Road in questo primo incontro che potrebbe riportare una squadra inglese dopo 6 anni in finale di Champions:

Creano sempre un'atmosfera speciale, sia nello stadio che fuori. Come possono aiutarci? Non so come possano fare meglio di quanto hanno fatto contro il Manchester City, ma chissà… proviamoci. Andare in finale sarebbe un grande traguardo per il Liverpool, anzitutto. Ora però dobbiamo parlare della sfida contro la Roma, non di cosa succederà dopo. Dobbiamo meritare la finale.

Klopp si congratula con Salah: Grandissimo traguardo

Il grande ex del match, Mohamed Salah, è stato votato giocatore dell'anno in Premier League e Klopp è felicissimo di averlo nella sua squadra ma lo ha messo in guardia dai difensori della Roma, che lui conosce bene:

Ha raggiunto un grandissimo traguardo, sono contento che sia stato votato dai suoi colleghi, è speciale, non gli ho ancora parlato ma quello che voglio dirgli è che è una cosa grandiosa, ma la stagione non è ancora finita. A Roma ha fatto benissimo, il fatto che sia qui è dovuto anche all'aiuto dei suoi compagni in giallorosso e lui continua a seguire le loro partite. Penso che dovrà giocare da professionista, i difensori italiani non sono molto amichevoli, gli faranno una bella accoglienza e lui capirà subito.

Klopp elogia Di Francesco: Grande tecnico

L'ex allenatore del Borussia Dortmund ha affrontato diversi temi rispetto alla gara e non si è sottratto dal fare grandi complimenti a Eusebio Di Francesco: