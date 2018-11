Daniel Sturridge è nei guai. L’attaccante del Liverpool è accusato di calcioscommesse seppur in modo indiretto. Il ‘Sun’ oggi ha scritto che un cugino dell’attaccante avrebbe puntato una cifra importante sul passaggio del centravanti all’Inter, lo scorso gennaio. Questa scommessa non si è rivelata vincente perché Sturridge non è arrivato in Serie A, ma il calciatore avrebbe fatto puntare dei soldi al cugino e se questo vero acclarato il giocatore sarà colpevole di aver aggirato le regole, perché non è permesso ai calciatori del campionato inglese di scommettere.

Perché la FA indaga Sturridge

Il tabloid inglese ‘Sun’ svela che un cugino del centravanti avrebbe scommesso 10 mila sterline, lo scorso gennaio, sul passaggio di Sturridge all’Inter. Secondo l’accusa il bomber avrebbe detto al cugino che sarebbe passato in nerazzurro. Mentre un altro familiare dell’attaccante avrebbe puntato una cifra molto alta sul passaggio di Sturridge al West Bromwich, e quest’uomo avrebbe vinto perché quella trattativa poi si è conclusa. Quest’altro familiare avrebbe intascato una somma molto importante. Nessuno ha parlato di cifre, ma di certo la vinceita è stata molto importante.

Sturridge rischia una multa e una lunga squalifica

Gli investigatori hanno analizzato entrambe le puntate, una delle due è stata vincente. La scommessa sul passaggio al West Bromwich sarebbe stata registrata il 17 gennaio 2018, pochi giorni dopo l’affare si è concretizzato e successivamente la FA ha aperto un’indagine. L’attaccante del Liverpool non ha rilasciato alcuna dichiarazione e adesso rischia una sanzione pesante sia a livello economico, la multa in caso di colpevolezza sarebbe notevole, che a livello sportivo, perché la sua squalifica potrebbe essere piuttosto lunga. Sturridge ha garantito alla società di aver sempre rispettato le regole. Adesso ha tempo fino alle 18 di martedì 20 novembre per rispondere alle accuse.