La striscia di risultati 11 utili consecutivi in Premier, culminata nella vittoria sullo Swansea per 5-0 nel Boxing Day non può che far sorridere i giocatori del Liverpool. C'è però qualcuno in casa Reds che deve fare i conti con problemi extracalcistici, tutt'altro che leggeri. Si tratta del difensore Jon Flanagan che è stato arrestato pochi giorni fa per aggressione. Rilasciato, il ragazzo classe 1993, ha ricevuto una citazione in giudizio per il prossimo 2 gennaio.

Jon Flanagan del Liverpool arrestato per aggressione.

I fatti che hanno visto coinvolto Flanagan risalgono a venerdì scorso. Il difensore del Liverpool è stato arrestato nel centro della città inglese e accusato di aggressione. L'arresto è avvenuto verso le 4.30 in Duke Street, un'arteria con molti locali notturni. Non ci sono ulteriori particolari sulla vicenda, con il calciatore che è stato poi rilasciato, con una citazione in giudizio per il 2 gennaio.

Il difensore oggetto misterioso nel Liverpool di Klopp.

Jon Flanagan non è una delle prime scelte del gruppo a disposizione del manager del Liverpool Klopp. In questa stagione il difensore ha collezionato una sola presenza con la prima squadra in Coppa di Lega, accumulando 4 partite con la squadra B. Qualcosa dunque non è andato per il verso giusto per il ragazzo che nella scorsa annata ha militato nel Burnley, e che in stagione sperava nel rilancio.

Flanagan, la carriera nel Liverpool e il gravissimo infortunio.

Flanagan è cresciuto a livello giovanile del Liverpool, e milita nel giro della prima squadra dei Reds dal luglio 2010. Dopo l'esordio in Premier League l'11 aprile 2011, ha collezionato con la maglia dei Reds circa 50 match. Il 10 agosto 2014 però ecco la tegola pesantissima: un grave infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dai campi di calcio addirittura per 20 mesi. Al suo attivo vanta anche una presenza con la nazionale inglese il 4 giugno 2014 contro l'Ecuador