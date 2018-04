E' stato un risveglio dolce quello che è toccato a tutti i tifosi della Roma. Dopo la clamorosa "remuntada" contro Messi e compagni, il popolo giallorosso ha nuovamente stropicciato gli occhi davanti all'impresa dell'undici di Di Francesco: una vittoria che ha riempito d'orgoglio anche chi, in quella maledetta sera del 30 maggio 1984, era allo stadio Olimpico e pianse per quella incredibile finale persa ai rigori contro il Liverpool.

A poche ore dal sorteggio di Nyon, dove neanche a farlo apposta ci saranno anche i Reds, il pensiero di molti è così volato a colui che più di ogni altro soffrì la sconfitta con gli inglesi: Ciccio Graziani. L'ex attaccante della Roma di Nils Liedholm, oggi opinionista televisivo, ha raccontato a ItaSportPress le sue emozioni durante la semifinale con il Barcellona: "Ieri sera ho rischiato l’infarto, avevo il cuore in fibrillazione. E’ stata una serata meravigliosa".

in foto: Il rigore fallito da Graziani nel 1984

Ciccio vuole i Reds

Proprio come successe al Milan, che perse una clamorosa Champions ai rigori prima di rifarsi qualche anno più tardi, ora anche i tifosi romanisti vorrebbero volare a Kiev per incontrare il Liverpool di Jurgen Klopp e vendicare quella bruciante sconfitta del 1984. Tra coloro che firmerebbero per trovare anche subito i Reds, c'è ovviamente lo stesso Graziani: "Non ho dubbi, adesso voglio il Liverpool al 100%. Salah? Che c***o ce ne frega di Salah, lo bastoniamo!".

"E' stata la rivincita di Eusebio Di Francesco e della squadra – ha concluso Graziani – De Rossi e Manolas si sono vendicati dopo gli autogol dell'andata, anzi serviva una rete di Gonalons come ciliegina sulla torta. E pensare che Dzeko doveva andare via a gennaio. A volte in società succedono cose che hanno una logica, perché è giusto guardare anche al bilancio, ma alla fine ha prevalso la voglia di vincere. Messi? E' giù di tono, evidentemente pensa già al Mondiale".