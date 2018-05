Dopo la finale di Champions, persa 3-1 a Kiev contro il Real Madrid, il Liverpool già guarda avanti. I Reds hanno ufficializzato il secondo colpo per il prossimo campionato. Klopp nella prossima stagione in squadra avrà il brasiliano Fabinho, che nelle ultime stagioni ha fatto le fortune del Monaco. Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale del club dalla proprietà americana:

Il Liverpool conferma l’accordo raggiunto per il trasferimento di Fabinho dal Monaco. Il centrocampista brasiliano si unirà alla squadra formalmente il 1° luglio, dopo aver completato con successo le visite mediche e firmato il contratto a Melwood.

Chi è Fabinho? Il brasiliano, classe 1993, è un giocatore molto duttile. Nasce come terzino destro, ma rapidamente si è affermato giocando a metà campo. Del Monaco è stato per tanto tempo anche il rigorista. Insomma un giocatore completo, che verrà pagato 50 milioni di euro più cinque di bonus. Klopp ha esaltato Fabinho che ha caratteristiche uniche:

Abbiamo preso un giocatore fantastico, so che è una persona stupenda e all’interno dello spogliatoi sarà un esempio. Può giocare in tutte le posizioni: può agire da ‘6’, da ‘8’ o da ‘2’.

Nella prossima stagione Klopp è chiamato a vincere un trofeo, cosa che non gli è capitata nelle sue tre stagioni con i Reds e per questo i dirigenti del Liverpool stanno ampliando la rosa del club. Di fatto il bravo tecnico tedesco è arrivato fino alla finale di Champions con una rosa molto corta. E ben prima di Fabinho e stato preso dal Lipsia Naby Keita, pagato oltre cinque milioni di euro, ma lasciato in prestito al club della Red Bull in questa stagione. E il mercato dei Reds, che hanno perso Emre Can, che passerà alla Juventus, è solo all’inizio. Nel mirino anche il portiere del Milan Donnarumma e Fekir del Lione.