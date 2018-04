Il Liverpool batte il Bournemouth 3-0, Salah segna il 40esimo gol in stagione, il 30esimo in Premier League, Klopp blinda il terzo posto. La Roma, spettatrice interessata e futura avversaria nelle semifinali di Champions League, osserva e prende nota delle meraviglie del tridente offensivo dei Reds, ma anche di qualche sbavatura difensiva.

Mané, Salah e Firmino

Prima della partita si osserva un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime della tragedia di Hillsborough, il 15 aprile 1989 prima di una semifinale di FA Cup tra Liverpool e Nottingham Forest una tribuna crollò e morirono 96 tifosi. Quando si parte i Reds fanno capire ai malcapitati avversari che la legge di Anfield vale sempre, anche dopo il raggiungimento di una grande semifinale di Champions. Non passano nemmeno sette minuti e segna Saido Mané.

La partita si incanala nei binari che vogliono i Reds, che dopo il vantaggio preferiscono controllare. Nella ripresa c’è il raddoppio di Salah, l’egiziano con un tocco splendido batte il portiere avversario e realizza il 40esimo gol stagionale. Il Bournemouth comunque ci prova, cerca il gol della bandiera, ma non lo trova, un po’ per l’imprecisione dei propri attaccanti e un po’ per la bravura del portiere Karius. Prima della fine c’è anche il tempo per il gol di Firmino, che fissa il punteggio sul 3 a 0 e porta a 82 le reti stagionali del tridente di Klopp.

Salah fa 30 in Premier e 40 in stagione

30, 40. Non è tennis in questo caso, ma sono i numeri stratosferici di Mohamed Salah. L’attaccante egiziano contro il Bouremouth ha realizzato il 30esimo gol in Premier League, gol pesante per l’allungo, forse definitivo nella classifica dei cannonieri, su Kane e fondamentale per la Scarpa d’Oro. Salah diventa così appena l’ottavo giocatore a segnare almeno 30 gol in una singola stagione di Premier League (gli altri sono Andy Cole, Henry, Van Persie, Cristiano Ronaldo, Alan Shearer, che ci è riuscito tre volte, Phillips e Luis Suarez). Complessivamente, coppe comprese, Salah ha realizzato già 40 gol, solo uno in meno di Cristiano Ronaldo.