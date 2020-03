Sale l'attesa per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, che potrebbe fare entrare la squadra di Gasperini tra le otto grandi d'Europa. La sfida tra Valencia e Atalanta potrà essere seguita su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport (252) e in streaming grazie all'applicazione Sky Go e al ‘ticket' Now Tv. Per i non abbonati all'emittente satellitare, c'è l'opzione della diretta tv in chiaro di Mediaset che trasmetterà l'incontro su Canale 5 e anche in diretta streaming su Mediaset Play.