Valencia-Atalanta è la partita del martedì valida per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 21 in uno stadio Mestalla deserto, per le restrizioni legate all'emergenza Coronavirus. La squadra di Gasperini è forte del 4-1 ottenuto nel match d'andata a San Siro, con gli spagnoli che ora per qualificarsi dovranno vincere con 3-0 o almeno con quattro gol di scarto. I nerazzurri sono reduci da un periodo di riposo forzato, legato allo slittamento del calendario del campionato italiano, mentre i "pipistrelli" nell'ultima partita non sono andati oltre il pareggio. La partita tra Valencia e Atalanta sarà trasmessa in diretta in tv in chiaro su Canale 5 e anche su Sky Sport, evento disponibile anche in streaming grazie alle app Mediaset Play e SkyGo.

Dove vedere Valencia-Atalanta in tv

Valencia-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Mediaset su Canale 5. La partita delle 21 degli ottavi di finale di Champions League sarà trasmessa anche su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport (201, 252 del satellite, 472, 482 del digitale terrestre). Spazio ad un ampio pre-partita, con interventi da studio sia all'intervallo che dopo il fischio finale. Telecronaca affidata a Fabio Caressa e Beppe Bergomi su Sky, e Pierluigi Pardo e Massimo Paganin su Canale 5

Come vedere in diretta streaming la partita tra Valencia e Atalanta

Sarà possibile seguire Valencia-Atalanta non solo in tv ma anche in streaming, sfruttando dunque una connessione a internet. Questa soluzione è possibile in due modi: o usando dispositivi fissi e mobili abituali (pc, smartphone, tablet, notebook, smart tv) per collegarsi al sito di Canale 5 grazie all'app Mediaset Play, oppure per gli abbonati alla piattaforma satellitare attraverso la app Sky Go; si può utilizzare anche Now Tv, il servizio televisivo in streaming proposto da Sky che permette agli utenti, dietro pagamento del ticket previsto, di vedere la singola partita