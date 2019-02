Seconda parte di stagione e nuova lista di Champions League. Per chi è rimasto dopo il primo turno dei Gironi. Come la Juventus, ad esempio che rappresenta l'Italia come la Roma, agli ottavi di finale. Per i bianconeri ci sarà l'ostacolo Atletico Madrid, la squadra che ha ingaggiato a gennaio un ex di lusso, Alvaro Morata, pronto a togliersi qualche rivincita contro la Juve.

Intanto, Max Allegri deve guardare in casa propria e provare a risolvere i problemi interni prima di confrontarsi con l'avversario di turno. Tanti infortuni stanno condizionando le decisioni del tecnico e lo scivolone di Bergamo in Coppa Italia potrebbe rappresentare la classica buccia di banana su cui scivolare e rovinare quanto di buono fin qui fatto. I bianconeri hanno comunicato la lista dei giocatori a disposizione di mister Allegri è tra i prescelti non c'è l'infortunato Cuadrado. Inseriti nella lista sia il neo acquisto Caceres che Spinazzola, in attesa di avere notizie positive dall'infermeria almeno per Chiellini.

Quando giocherà la Juve in Champions

Il primo match si giocherà a Madrid, con andata in programma il prossimo 20 febbraio. Nella lista di Allegri, rispetto a quella della fase a gironi, manca ovviamente il centrale difensivo Benatia, ceduto nella sessione invernale di calciomercato, e Cuadrado, fermo per infortunio almeno sino a fine aprile dopo l'operazione al ginocchio.

Perché Caceres e Spinazzola convocati

Le due novità, invece, sono altri due difensori: Caceres e Spinazzola. Il primo è appena stato prelevato dalla Lazio ed è tornato alla Juventus per la terza volta. Il secondo, acquistato dall'Atalanta, non è mai stato utilizzato con continuità da Allegri ma davanti al forfait di Bonucci e ai problemi muscolari di Chiellini, Allegri non ha voluto rischiare di farsi trovare scoperto in difesa.

La lista dei giocatori bianconeri

1 Szczesny 2 De Sciglio, 3 Chiellini, 4 Caceres, 5 Pjanic, 6 Khedira, 7 Ronaldo, 10 Dybala, 11 D.Costa, 12 Alex Sandro, 14 Matuidi, 15 Barzagli, 17 Mandzukic, 18 Kean (lista B), 19 Bonucci, 20 Joao Cancelo, 21 Pinsoglio, 22 Perin, 23 Emre Can, 24 Rugani, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi, 37 Spinazzola.