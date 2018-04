Un oggetto misterioso, o quasi, è stato fin qui Lisandro Lopez, centrale argentino acquistato dall’Inter nel mercato di gennaio. Spalletti aveva richiesto espressamente un difensore, lo ha avuto, ma non lo ha utilizzato praticamente mai. Adesso con l’avvicinarsi del mercato estivo si inizia a definire il futuro di Lopez che non verrà riscattato dal Benfica, che a sua volta proverà a cederlo. Insomma un’annata senza pace e senza fortuna per il centrale, che dovrà probabilmente trovarsi una squadra.

Solo un tempo giocato con l’Inter

Spalletti spesso nel finire del girone d’andata si era lamentato di avere una rosa corta ed è stato accontentato da Ausilio e Sabatini con gli acquisti di Rafinha, per il reparto offensivo, l’altro è stato Lisandro Lopez che ha portato a quattro il numero dei centrali difensivi. Miranda e Skriniar sono una coppia centrale affidabilissima, Ranocchia la prima riserva. Non giocando le coppe alla fine il tecnico nerazzurro è riuscito a gestire le forze. Lisandro Lopez ha giocato solo 45 munti contro il Bologna (un match vinto in casa dai nerazzurri). Fuori dal campo da quasi tre mesi Lopez non verrà riscattato, nel contratto c’era un accordo da 10 milioni per il riscatto, dopo il prestito oneroso da 500 mila euro. Il giocatore sudamericano non verrà riscattato e tornerà al Benfica.

Anche il Benfica scarica Lopez

Ma il futuro di Lopez non sarà più con il club portoghese. Perché secondo quanto riporta ‘A Bola’ Lisandro Lopez verrà ceduto dallo storico club portoghese, che si sta giocando il titolo con il Porto. Il Benfica avrebbe deciso di rinforzarsi in difesa con il ventitreenne German Conti, promettente difensore del Colon. Non è escluso che Lisandro Lopez non possa tornare a giocare in patria, dall’Argentina pare gli siano già piovute tante offerte.