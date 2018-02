La panchina della Nazionale in questo momento appartiene a Gigi Di Biagio, da anni guida dell’Under 21 che è stato promosso come tecnico ad interim dell’Italia. L’ex calciatore di Inter e Roma affronterà da c.t. sicuramente le partite contro l’Argentina e l’Inghilterra. Nel frattempo il vice-commissario Costacurta cercherà un selezionatore vero e proprio. I nomi che si fanno da mesi sono sempre gli stessi (Conte, Mancini, Ranieri e Ancelotti). Sulla questione si è espresso anche Marcello Lippi che vota per il vecchio rivale Ancelotti.

I candidati per la panchina della Nazionale, secondo Lippi

L’allenatore che vinse il Mondiale nel 2006 ha valutato tutti i candidati. Conte, un suo figlio calcistico, ha già dimostrato le sue qualità ed è un valido candidato come Ranieri e Mancini. Il migliore sarebbe Ancelotti, che pare non abbia voglia di imbarcarsi in questa nuova avventura

I candidati sono tutti ottimi per la panchina dell’Italia. C’è chi ha già dimostrato il suo valore, come Conte. C’è chi, come Mancini, ha confessato apertamente di volere la Nazionale, cosa importantissima. Discorso che vale per Ranieri. Ancelotti sarebbe la prima scelta per carriera, carattere, esperienza e successi ma pare non abbia tanta voglia. Di Biagio sarebbe una scelta nella tradizione, ma servono subito risultati.

Lippi e il duello scudetto tra Napoli e Juventus

Dopo aver confermato che prolungherà il proprio contratto con la nazionale cinese, che spera di qualificarsi per il Mondiale in Qatar: “Dirò sì all’offerta per allungare il contratto fino a tutto il 2022. L’obiettivo è il Mondiale in Qatar”, Lippi ha parlato della lotta scudetto tra Napoli e Juventus, ha applaudito entrambi i tecnici, ma non si è sbilanciato con un pronostico