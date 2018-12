L'appuntamento è per il 18 dicembre all'Auditorium della Ciudad Condal a Barcellona. E' allora che Lionel Messi riceverà – come indicato da goal.com edizione spagnola – la quinta Scarpa d'Oro della carriera, il trofeo assegnato al miglior marcatore europeo in base a un calcolo determinato dal numero di reti segnate nel proprio campionato moltiplicate per un coefficiente di difficoltà assegnato al torneo. Conti alla mano, con 68 punti (34 gol in 35 partite, 2 il valore esponenziale della Liga), l'argentino ha collezionato al termine della scorsa stagione (2017/2018) la seconda vittoria consecutiva. Dopo la consegna del Pallone d'Oro a Luka Modric, a Barcellona si preparano a celebrare la Pulce che invece ha chiuso fuori dal podio (quinta posizione) nella speciale classifica di France Football. Una piccola soddisfazione per il campione sudamericano anche rispetto al rivale portoghese rimasto a bocca asciutta nonostante il trionfo (pure personale) in Champions.

La quinta Scarpa d'Oro permette così alla stella argentina di fare un ulteriore passo in avanti nell'albo d'oro anche su Ronaldo fermatosi a 4 titoli (nella scorsa stagione CR7 non andò oltre l'ottavo piazzamento con 26 gol e 52 di punteggio). Alle spalle del numero dieci dei blaugrana si classificarono due stelle della Premier League: ovvero Salah (32 gol, che fallì l'assalto alla Coppa nella sfortunata finale di Kiev, costretto a uscire dopo mezz'ora per infortunio dopo uno scontro con Sergio Ramos) e Kane del Tottenham a quota 30 (il coefficiente assegnato al campionato inglese è lo stesso della Liga).

Quando Messi ha vinto la Scarpa d'Oro? Il campione del Barcellona l'ha conquistata nel 2010, 2012, 2013, 2017 e adesso si prepara ad accogliere il premio relativo al 2018. Un premio che gli consente di staccare – oltre a CR7 – anche Luis Suarez e altri grandi protagonisti del passato come Gerd Müller, Forlan, Eusebio o McCoist.