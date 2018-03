Il rinnovo di contratto con il Barcellona da 100 milioni lordi a stagione (al netto sono circa 50) ha fatto di Lionel Messi il calciatore più pagato al mondo. La Pulce guadagna abbastanza da potersi permettere di diversificare investimenti e patrimonio… 4 milioni di euro al mese, 1 milione a settimana, 140mila al giorno, 6000 all’ora, 100 al minuto e quasi 2 al secondo gli consentono di guardare al futuro con assoluta serenità ampliando giro d'affari e interessi senza incorrere (di nuovo) nelle maglie del Fisco. E' il tabloid ‘The Sun' a svelare che il campione del Barcellona ha da poco rilevato la proprietà di un altro albergo in Spagna – il secondo dopo l'Hotel rilevato a Sitges (in Catalogna) e costato 30 milioni di euro – in una località che ama particolarmente e spesso sceglie come meta delle proprie vacanze.

Qual è questo posto così incantevole? Si tratta dell'hotel Es Vive di Ibiza, una struttura molto vicina a una delle spiagge più famose dell'isola. L'edificio è dotato di un totale di 52 camere e una spa, i prezzi per il soggiorno variano da 226 a 525 euro, che è l'importo più alto per un soggiorno con tutto gli agi nella suite presidenziale. Del resto, il ‘dieci' dell'Argentina è un affezionato dell'isola delle Baleari che nella scorsa estate lo ha visto tra gli ospiti assieme ai compagni di squadra, Luis Suárez e Cesc Fàbregas, e le rispettive famiglie.

‘Paperone' Messi, quanto guadagna. Nell'attesa di arrivare al Mondiale in Russia e di vincerlo – ottenendo così la consacrazione anche con la maglia della Seleccion – Messi si consola con un ingaggio che a Barcellona è cresciuto di pari passo alla grande popolarità acquisita nel corso degli anni. Con la firma messa in calce al rinnovo fino al 2021 è diventato più ricco migliorando per l'ottava volta il proprio ingaggio in blaugrana. La prima fu nel 2005 quando aveva a 18 anni ma è dal 2008 che il suo stipendio (con tanto di clausola rescissoria) ha acquisito proporzioni da mille e una notte (8 milioni e mezzo di euro a stagione). Un anno dopo (2009), dopo il primo triplete prolungò il proprio accordo fino al 2016 con clausola di 250 milioni di euro e uno stipendio di 10.5 milioni a stagione. Cinque anni più tardi, prima dei Mondiali del 2014, divennero 20 a stagione fino a mettere nero su bianco a fine 2017 a cifre da favola.