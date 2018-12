È un paragone che sento continuamente e in effetti siamo simili, non ha ancora 20 anni e ha già vinto il Mondiale. È vero siamo molto simili se penso a quando avevo la sua età.

Sono queste le parole con cui Pelé ha definito Kylian Mbappé, astro nascente del calcio mondiale che spesso è stato è paragonato a O Rey. Quello che viene considerato il calciatore più forte di tutti i tempi al giornale Folha de Sao Paulo ha parlato di questo paragone ed è, praticamente, arrivata l’investitura per il calciatore francese che dalla sua esplosione al Monaco al passaggio al Paris Saint-Germain fino alla vittoria del Mondiale 2018 in Russia, la vittoria del premio Kopa e il quarto posto al Pallone d'Oro 2018. La leggenda del calcio mondiale e brasiliano non si è tirati indiettro ne il paragone e ha cercato dei punti d'incontro tra le loro carriere.

Sui migliori calciatori che visto giocare Pelé non ha dubbi: "Maradona è stato uno dei più forti. A chi mi chiede se è stato più forte di Messi rispondo "Sì, molto di più". Erano degli eccellenti calciatori anche Cruijff e Beckenbauer".

Pelé su Neymar: Difficile da difendere

Oltre a Mbappé, Pelé si è soffermato anche su Neymar, che era stato eletto come uno degli eredi della tradizione dei numeri 10 della Seleçao nel segno di O Rey ma sono tante le critiche che si è attirato addosso per come si è mosso al Mondiale. L’attaccante del Paris Saint-Germain è molto legato a Pelé, che però non risparmia critiche al capitano della nazionale brasiliana per i suoi atteggiamenti in campo: