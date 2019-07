Una partita vera, sofferta, in cui i nerazzurri hanno dovuto rincorrere i francesi per 90 minuti. Alla fine, però, proprio allo scadere sono riusciti a trovare il pareggio e andare ai rigori dove con maggior lucidità hanno segnato un gol in più dell'avversario. Buona prova generale, con la squadra che quando è stato il momento ha dimostrato di saper spingere e mettere in pratica i dettami della cura Conte. Il match è stato l'ultimo in programma della tournée asiatica e il primo in cui è sceso in campo Godin.

Buone sensazioni: gioco, mentalità, tenuta

A Macao, la formazione nerazzurra riesce a superare il Paris Saint-Germain dagli undici metri, dopo aver agguantato il pareggio nei minuti regolamentari all'ultimo minuto (il 93′), con Samuele Longo che in pieno recupero trova un diagonale vincente su assist di Roberto Gagliardini. Poi, è Joao Mario a trovare la marcatura decisiva dal dischetto dopo l'errore decisivo di Zagre che consegna con il risultato di 5-6 (1-1) l'International Super Cap agli uomini di Conte.

La partita: subito Psg, poi tanta Inter

Una partita che comunque l'Inter ha meritato di vincere, se non altro per le idee e la qualità di gioco espressa per ampi tratti di una gara in cui si è trovata a reincorrere i francesi. I transalpini trovano il vantaggio in maniera fortuita col gol di Thilo Kehrer sul finire del primo tempo per poi subire il ‘ritorno' dell'Inter che in campo mette idee, grinta e una forma fisica accettabile. Il Psf reagisce solo nei minuti finali di gara, poco prima di subire il gol del pareggio, quando i nerazzurri sentono maggiormente il peso della fatica.

Il tabellino

PSG-INTER 1-1 (5-6 d.c.r)

MARCATORI: 41′ Kehrer, 94′ Longo (I))

PARIS SAINT-GERMAIN (4-4-2): 16 Areola; 14 Bernat, 4 Kehrer, 22 Diallo, 20 Kurzawa; 12 Meunier; 19 Sarabia, 6 Verratti, 21 Herrera; 23 Draxler, 7 Mbappe.

A disposizione: 1 Trapp, 30 Bulka, 40 Innocent, 9 Cavani, 11 Guclu, 25 Bakker, 31 Dagba, 34 Nsoki, 41 Hemans, 35 Kouassi, 36 Mbe Soh, 37 Zagre, 38 Aouchiche, 42 Jese, 44 Toufiqui.

All.: Tuchel

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 33 D'Ambrosio, 24 Barella, 77 Brozovic, 12 Sensi, 29 Dalbert; 70 Esposito, 44 Perisic.

A disp.: 27 Padelli, 46 Berni, 2 Godin, 5 Gagliardini,13 Ranocchia, 15 Joao Mario, 20 Borja Valero, 21 Longo, 72 Colidio, 73 Agoumè, 87 Candreva, 96 Ntube, 97 Puscas, 98 Pirola, 99 Vergani.

All.: Conte.