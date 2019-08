Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Tempi di recupero previsti, non meno di cinque/sei mesi. La stagione di Mohamed Fares, 23 anni, esterno mancino della Spa, reduce dalla vittoria della Coppa d'Africa con l'Algeria, inizia e finisce nel peggiore dei modi: con un infortunio molto grave capitatogli durante l'amichevole contro il Cesena. Nemmeno il tempo di entrare in campo (lo aveva fatto al 77°) e di saggiare il terreno (come si dice in gergo) che al primo accenno di contrasto ha avvertito un dolore molto forte all'articolazione e s'è accasciato al suolo. "Speriamo sia nulla di preoccupante", aveva ammesso Semplici: le ansie del tecnico si sono rivelate fondate quando è arrivato il responso da parte dello staff medico. Lo perderà per buona parte della stagione (se non del tutto, considerati i margini compresi tra guarigione e riabilitazione completa) e adesso servirà trovare un'adeguata alternativa in questi venti giorni che mancano alla chiusura del calciomercato.

Chi può arrivare al posto di Fares: Reca o Laxalt, si tratta

Una brutta notizia per il club di Ferrara e per lo stesso calciatore che era nel mirino dell'Atalanta e dell'Inter e, dopo il trionfo con la propria nazionale, immaginava già di poter ascoltare la musichetta della Champions e giocare su palcoscenici più importanti. Dovrà lasciare i sogni nel cassetto e rimandare ogni ambizione. Quanto alla Spal – come raccontato da Sky Sport – sono adesso due le piste da seguire per colmare la lacuna in rosa: la prima è Arkadiusz Reca, 25 anni, polacco ed esterno mancino in forza alla squadra di Gasperini (appena 3 presenze nella scorsa stagione, 45 minuti complessivi a mo' di comparsa); la seconda, invece, fa riferimento a un calciatore di livello superiore, si tratta di Diego Laxalt del Milan. Ventisei anni, con valore di mercato sui 12 milioni, è il profilo ritenuto ideale per quella zona di campo. C'è da vincere, però, anche la concorrenza del Parma.