Gary Lineker, ex grandissimo attaccante della nazionale inglese, da qualche anno è diventato un personaggio televisivo molto apprezzato in patria, pure sui social è una star perché non lesina critiche a destra e a manca e perché, anche rischiando le brutte figure, non si nasconde e azzarda dei pronostici che spesso si rivelano fallimentari. Adesso l’ex giocatore di Tottenham e Barcellona è sceso in campo contro Sergio Ramos, il capitano del Real Madrid ancora al centro delle polemiche dopo la finale di Champions con il Liverpool.

Nell’ultima finale di Champions Ramos è stato protagonista, ma questa volta in negativo. Dopo 24 minuti ha steso Salah, l’egiziano è finito giù dopo un durissimo contrasto, è caduto male sulla spalle e ha dovuto abbandonare il campo di gioco pochi minuti dopo. Il Mondiale riuscirà a giocarlo, ma la prima grande finale della carriera l’ha finita in lacrime (e con una sconfitta). Le polemiche nei confronti di Ramos non si sono placate, perché dopo l’infortunio dell’ex romanista, a verbale per Ramos sono finite le papere di Karius. Il portiere nei giorni scorsi ha scoperto di aver riportato un trauma cranico nella finale dopo un contrasto con il capitano ‘blancos’, che ha commentato la notizia questo con una battuta sprezzante: “Adesso se Firmino avrà il raffreddore diranno che è colpa del mio sudore”.

In mezzo a tutte queste polemiche non poteva non inserirsi Gary Lineker che senza peli sulla lingua ha detto: “Sergio Ramos è un grande giocatore, ogni allenatore vorrebbe averlo con sé, ma meriterebbe un premio per la stupidità”. Da vero bomber l’inglese ha colpito e lo ha fatto duramente, adesso si attende la risposta per le rime di Ramos, che di sicuro, in una delle prossime conferenze stampa dal ritiro della Nazionale spagnola, probabilmente risponderà a Lineker.