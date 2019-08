La Roma di Fonseca continua il suo cammino verso la ricerca della perfezione, in vista del debutto in campionato per fine agosto. La squadra giallorossa si appresta a disputare una nuova amichevole di prestigio, contro il Lilla, squadra francese che ha chiuso al secondo posto la scorsa Ligue 1. Un match-test per Fonseca che verificherà i singoli soprattutto in fase offensiva dove il club sta cercando nuove soluzioni sul calciomercato.

Lilla-Roma, dove vedere la gara in diretta tv

Lilla-Roma è in programma oggi alle 18.00 allo Stadio Pierre Mauroy in casa del club francese che ha sorpreso tutti l'anno scorso in Ligue1. La partita non sarà in chiaro per la diretta tv perché sarà esclusivamente visibile sul canale tematico "Roma TV", canale 213 di Sky, a pagamento.

Il Lilla ha ceduto Leao e Pèpè

Con le importanti cessioni di Leao al Milan e Pepé all'Arsenal i francesi hanno di certo indebolito la squadra pur aumentato di tanto i guadagni societari. Adesso il Lilla dovrà dimostrare di saper reinvestire al meglio i proventi dalle vendite e aprire trattative in chiave entrata.

Roma, ancora una chance per Dzeko

Per Fonseca, invece, altra amichevole per capire a che punto sia arrivato il progetto. Dopo la vittoria contro il Perugia nell'ultima amichevole giocata, la Roma dovrebbe scendere in campo ancora gli stessi elementi, e dunque ripresentare in attacco ancora una volta Dzeko. Il bosniaco dovrebbe lasciare il gruppo ma al momento Fonseca lo utilizza con costanza, forse anche puntando a tenere il giocatore fino a fine contratto in mancanza di reali alternative (Higuain).

Probabili formazioni

LILLA (4-2-3-1): Maignan; Pied, Soumaoro, Fonte, Celik; Soumarè, Zekaj; Araujo, Ikoné, Weah; Remy.

ALL.: Galtier.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Diawara; Ünder, Zaniolo, Perotti; Dzeko.

ALL.: Fonseca.