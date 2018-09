E' arrivata la mazzata da parte del giudice sportivo francese nei confronti della stellina del Paris Saint Germain, espulso nel finale dell'ultimo match vinto dai campioni in carica. Per Mbappè sono arrivate tre giornate di stop forzato, una tegola per il Psg che dovrà fare a meno del suo gioiello apparso, malgrado l'intemperanza comportamentale, in ottime condizioni psicofisiche.

Avvio straordinario. L'avvio di stagione era stato tra i più promettenti: Tre partite, quattro gol, due assist e anche un cartellino rosso, quello rimediato negli ultimi minuti della partita contro il Nimes, dopo essere entrato nel tabellino con una rete pazzesca e un assist per Cavani. Sono tre le giornate di squalifica che la federazione francese ha comminato al calciatore del Paris Saint-Germain. Riposo forzato dunque per il campione del mondo.

A diciannove anni, ventidue presenze e sette reti in nazionale, una Coppa del Mondo, due campionati francesi, una Coppa di Francia e una Coppa di Lega, Mbappè in questo avvio di stagione aveva anche dimostrato di essere in ottima forma.

Il fallo di reazione. L’espulsione è figlia di un fallo di reazione da parte di Mbappè, che non ha apprezzato un intervento molto duro a un minuto dalla fine del recupero e a partita ormai decisa. E invece di aspettare la decisione dell’arbitro, il transalpino ha deciso di farsi giustizia da solo. Spintone plateale, avversario a terra e l’arbitro non può fare altro che mandarlo a fare la doccia qualche secondo prima degli altri.

Numeri da fenomeno. I numeri parlano chiaro: doppietta in 45 minuti contro il Guingamp, in una partita praticamente risolta dal suo ingresso in campo. Poi un gol e un assist sia contro l’Angers che con il Nimes, prima dell’espulsione galeotta. Poco male per Mbappè: a questo punto si terrà bene in forma per la partita di Champions League contro il Liverpool. E i Reds dovranno fare davvero attenzione, perchè la splendida forma dimostrata al mondiale è continuata nell'avvio di stagione con il Psg in Ligue1.