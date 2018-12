La gara tra Bordeaux e Amiens programmata per sabato 22 dicembre è stata spostata a domenica 23. La Ligue 1 Conforama dice che la decisione è arrivata dopo la richiesta del prefetto e così un'altra partita del campionato francese per motivi di sicurezza. La Ligue de Football Professionnel (LFP) non ha dettagliato le ragioni specifiche del rinvio ma ha fatto sapere che a fronte di una richiesta della Prefettura ha deciso di prendere questa decisione. Nelle ultime settimane, diverse partire della Ligue 1 sono state rinviate a causa delle proteste dei "gilets jaunes", movimento che da oramai 5 settimane sta mettendo alle strette il presidente Emmanuel Macron contro il caro-vita e contro il governo che, secondo loro, non ha mai realmente messo in discussione la sua politica che ha umiliato le classi più deboli. Dovranno essere recuperate anche sei partite corrispondenti al 17esima giornata, che si giocheranno tra il 15 e il 16 gennaio 2019, e cinque gare della 18esima, che non hanno ancora una data precisa.

11 gare rinviate a causa delle proteste

Sono 11 in totale le partite di Ligue 1 rinviate a causa della protesta dei "gilet gialli". La Federcalcio francese non ha precisato i motivi dell’annullamento degli incontri ma, secondo i media locali, la decisione è dettata dalla necessità di una ottimizzazione dell’utilizzo delle forze dell’ordine in vista della manifestazione indette a Parigi e nelle città dove erano previsti cortei. Queste sono le gare rinviate:

17a Giornata) Nimes-Nantes, Paris Saint-Germain- Montpellier, Monaco-Nizza, Saint-Etienne-Olympique Marsiglia, Tolosa-Lione e Angers-Bordeaux;

18a Giornata) Amiens-Angers, Nantes-Montpellier, Olympique Marsiglia-Bordeaux, Nizza – St Etienne, Caen-Tolosa e Marsiglia-Bordeaux.