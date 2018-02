Il Paris Saint-Germain continua la sua corsa ad altissima velocità verso il titolo della Ligue 1: un 5 a 2 allo Strasburgo ha messo a tacere qualche tensione che si era creata dopo la sconfitta al Bernabeu contro il Real nella gara di andata degli ottavi di Champions League. Dopo la caduta di Lione la squadra di Emery ha infilato quattro vittorie consecutive nel torneo di casa e domenica prossima riceverà a domicilio l'Olympique di Marsiglia di Rudi Garcia. Vanno in goal tutti i calciatori offensivi: una rete per Draxler, Di Maria, Neymar e una doppietta di Cavani rendono inutili le segnature di Aholou e Bahoken.

Neymar esalta il Parco dei Principi: Strasburgo ai suoi piedi.

Il numero 10 brasiliano ha mandato in estasi i suoi tifosi dopo l'opaca prestazione di mercoledì al Bernabeu con un goal pazzesco: Neymar ha saltato mezza difesa dello Strasburgo, sombrero molto fortuito al portiere e appoggio in rete in tranquillità. Nemmeno gli uomini sulla linea sono riusciti a fermare il tiro dell'asso della Seleçao ma, volendo essere molto sinceri, nel rimpallo con l'estremo difensore della squadra di Lauery ha avuto una discreta fortuna.

Neymar era andato in goal subito dopo la rete del vantaggio di Draxler e quella del tris di Angel Di Maria. Lo Strasburgo si era portato in vantaggio con Aholou al 6′ ma dopo pochissimi minuti il tedesco giù aveva rimesso la gara in equilibrio.

Finisce 5-2: doppietta di Cavani nel finale.

Nella ripresa i parigini non sono molto determinati e arriva, puntuale, la rete di Bahoken che ha scosso tutto l'ambiente e ha portato alla reazione di Edinson Cavani che con una doppietta nei minuti finali ha sotterrato tutte le speranze dello Strasburgo.