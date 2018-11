Il Paris Saint-Germain continua il suo cammino incontrastato in Ligue 1: Kylian Mbappé e Neymar guidano una squadra che corre senza esitazioni in Francia ma nel campionato francese c'è un giocatore che è stato più decisivo nel bilancio del 2018 rispetto alle stelle più brillanti del club parigino. Sembra qualcosa di incredibile, dal momento che il PSG ha vinto il campionato scorso e va alla velocità di crociera verso un altro titolo, ma questa statistica è davvero notevole: Memphis Depay è, fino ad oggi, il giocatore più decisivo in un campionato in cui i parigini sono padroni incontrastati giornata dopo giornata. Il trequartista olandese è sbarcato in Francia a gennaio del 2017 per 16 milioni di euro ed è uno dei pilastri dell'Olympique Lione. Memphis ha messo a referto un totale di 16 goal e 13 assist nel corso del 2018 e questo vuol dire che ha partecipato a 29 reti segnate dalla sua squadra. Numeri che solo giocatori come Luis Suárez, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo hanno superato nei cinque maggiori campionati del Vecchio Continente.

Luis Suarez 24 goal, 15 assist Lionel Messi 26 goal, 11 assist Cristiano Ronaldo 29 goal, 8 assist Memphis Depay 16 goal, 13 assist

Nonostante il grande momento che stanno attraversando l'olandese, gli inizi non sono stati facili: le discussioni con l'allenatore, alcuni problemi di indisciplina e altre situazioni spiacevoli avevano causato un approccio non proprio comodo ma tutto questo è scomparso in un colpo solo grazie alla costante comunicazione con Bruno Genesio, allenatore del Lione. Una metamorfosi che Depay ha spiegato bene lo scorso anno:

Ho parlato molto con il coach. In un primo momento mi faceva giocare sulla fascia e dovevo difendere. Per me è stato difficile compattarmi con i miei compagni e ho iniziato a pensare venuto a se Lione fosse stata la scelta giusta ma ho parlato con l'allenatore e ho capito cosa voleva da me. Sono venuto qui per contribuire con tutto quello che ho e con i cambiamenti tutto è andato meglio. Mi piace giocare da numero 10.

"È un vero leader ed è un piacere averlo nella mia squadra": queste le parole del presidente Jean-Michel Aulas. Parole che descrivono l'importanza del Depay per il Lione. Senza andare troppo lontano, le ultime perle sono arrivate domenica contro il Guingamp: una doppietta che ha permesso alla sua squadra di mettere a distanza gli avversari e continuare la corsa verso la Champions League. Con un Depay così, è tutto più semplice.