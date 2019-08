In attesa dell’inizio della nuova stagione sul profilo Instagram l la Ligue 1 ha indetto un sondaggio. I tifosi hanno votato e hanno scelto la top 11 del campionato francese degli ultimi venticinque anni, cioè dal 1994 a oggi. Quella che è venuta fuori è una squadra fortissima con Zidane a metà campo, Mbappé e Zlatan Ibrahimovic in attacco.

Campioni del mondo: Barthez, Thuram e Blanc

In porta ovviamente c’è Fabien Barthez, un totem del calcio francese. L’ex numero uno, che oggi si diletta a fare il pilota da corsa, vinse i Mondiali del 1998 e l’Europeo del 2000 con la Francia, ha giocato con Tolosa, Nantes e soprattutto Marsiglia, conquistò la Champions, e Monaco. Difesa a quattro con il grande Thuram, cinque anni con il Monaco prima di arrivare in Italia, Laurent Blanc, entrambi campioni del mondo nel 1998, Abidal, ex di Lione e Barcellona, e Boli, l’uomo che permise al Marsiglia di vincere la Champions League del 1993 contro il Milan.

Quanto talento a centrocampo, non solo per Zidane

La linea di centrocampo è composta da Claude Makélelé, uno di quei giocatori amati dagli allenatori e un po’ meno dai tifosi, ma fondamentale in tutto l’arco della sua carriera per le sue squadre, sua maestà Zinedine Zidane, che spiccò il volo dal Bordeaux, e Juninho Pernambucano, brasiliano che con il Lione fu un letale calciatore di punizioni.

Nel tridente delle meraviglie anche Mbappé

Un brasiliano, un francese e uno svedese nel tridente, in comune hanno il Paris Saint Germain. Dinho, che attualmente ha grossi problemi con il fisco in Brasile, sbocciò in Europa giocando proprio con il PSG. Mbappé è una delle stelle di oggi del Paris, c’è lui nella top 11 e non Neymar e Cavani. E poi c’è Zlatan Ibrahimovic, che sarà fiero dell’ennesimo riconoscimento.

La top 11 della Ligue 1 (1994-2019): Barthez; Thuram, Blanc, Boli, Abidal; Makélelé, Zidane, Juninho; Mbappé, Ibrahimovic, Ronaldinho.