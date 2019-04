Sospetti, brutti, sulla lotta salvezza in Ligue 1. Il presidente del Guingamp, club che è ultimo in classifica, ha denunciato una possibile combine nel match tra Caen e Angers, disputato lo scorso 13 aprile e valido per la 32esima giornata. La Commissione Disciplinare del campionato francese dopo questa denuncia ha aperto un'inchiesta, in cui in tempi rapidi si dovrà scoprire la verità.

La denuncia del Guingamp

"Un mio giocatore mi ha detto delle cose che mi sono suonate strane, così ho avvertito la Lega e le autorità competenti. Sia noi che il Caen siamo in lotta per non retrocedere", così ha detto alla ‘Gazzetta dello Sport' Bertrand Desplat, il numero uno del Guingamp. La Commissione Disciplinare della Ligue 1 d'ufficio ha aperto un'inchiesta, al momento non ci sono prove, ma solo sospetti, quelli che aleggiano su quel match da quasi due settimane.

Caen-Angers, indaga la Commissione Disciplinare

Il Caen è penultimo in classifica e con l'Angers avrebbe dovuto vincere, e invece è stato sconfitto per 1-0. L'Angers con quel successo ha puntellato una classifica già buona. Ma l'eventuale combine potrebbe ovviamente costare carissimo ai due club del Nord della Francia che ovviamente in caso di combine acclarata riceverebbero dei punti di penalizzazione, e queste penalità potrebbero aiutare il Guingamp, ultimo in classifica, a guadagnare posizioni, che sarebbero potenzialmente vitali. Perché in Francia la terzultima non retrocede direttamente ma disputa uno spareggio con la vincitrice dei playoff di Ligue 2.

La classifica della Ligue 1

Il Guingamp ha 24 punti e occupa l'ultima posizione, il Caen 26, il Dijon che è terzultimo e oggi giocherebbe lo spareggio ne ha 28, più distanziate, anche se non ancora in salvo l'Amiens e il Monaco, che hanno 32 punti. L'Angers invece è dodicesimo e di punti ne ha 41, ben tredici sulla salvezza, e solo una penalità molto pesante metterebbe a rischio l'Angers.