Una vittoria di rimonta per il Paris Saint-Germain in casa del Nizza che si è riportato a +17 sul Monaco ed è sempre più avviato alla vittoria della Ligue 1. La squadra di Emery è riuscita a ribaltare un risultato che era stato compromesso nella parte iniziale della gara a causa del goal di Saint Maximin, lanciato in profondità da Plea e davvero bravo a superare con un diagonale di destro. Dalla rete del vantaggio dei ragazzi di Favre è salito in cattedra Angel Di Maria che ha tentato un super goal di tacco e poi ha trovato il punto del pareggio con un tiro di esterno sinistro che Walter Benitez non è riuscito a neutralizzare.

Goal importante che ha permesso al PSG di mettersi in una posizione di forza nonostante le ottime occasioni create dal Nizza. A decidere la sfida è Dani Alves con un colpo di testa su cross dalla sinistra di Adrien Rabiot: il brasiliano aveva cercato la via della rete in diverse occasioni ma Benitez gli aveva sempre risposto in maniera seria e precisa. La rete ha messo in ginocchio il Nizza e ha permesso al PSG di fare un altro passo verso il titolo.

Mario Balotelli ha creato non pochi problemi alla difesa del Paris Saint-Germain ma non è riuscito a bucare Areola: l'attaccate italiano ha colpito un palo e una traversa ma la fortuna gli ha voltato le spalle. Inutili i tentativi del bomber della squadra della Costa Azzurra che, anche questa volta, non è stato convocato in Nazionale.

Nell'insolito lunch match della Ligue 1 i campioni di Francia sono riusciti a recuperare una gara che si era messa male per la squadra di Unai Emery ma il PSG è riuscito a vincere grazie alla forza della sua rosa e di calciatori di levatura internazionale che nel campionato transalpino sono in pochi ad avere. Ligue 1 verso la via di Parigi dopo l'affermazione del Monaco dello scorso anno.