Il Malaga ha deciso di esonerare il tecnico Michel, ex grande centrocampista del Real Madrid. L’annata fin qui del Malaga è stata disastrosa, l’allenatore paga a caro prezzo la sconfitta incassata nell’anticipo del venerdì della 19esima giornata con il Getafe. L’ex componente della ‘Quinta del Buitre’ lo scorso anno era subentrato e con grande bravura era riuscito a ottenere una grande salvezza, quest’anno però i risultati sono stati ben diversi.

I rinforzi del Malaga, ultimo in classifica.

Dunque fine della corsa per Michel Gonzalez, l’ala tattica del Real Madrid della seconda metà degli anni ’80 e della prima metà dei ’90, che lascia la panchina del Malaga con l’ultimo posto in classifica. Il club con un comunicato ha ringraziato l’allenatore per il lavoro svolto, gli ha augurato le migliori fortune professionali e ha anche confermato che sta lavorando per rinforzare la squadra, che ovviamente cerca la salvezza. Il Malaga ha già effettuato tre acquisti. Sono arrivati infatti Ignasi Miquel, Manuel Iturra e Alberto Bueno. Naturalmente il club che occupa l’ultima posizione in classifica ora cercherà anche un allenatore.

La carriera di Michel, successi in Grecia.

Michel è stato una leggenda del Real Madrid con cui ha disputato più di quattrocento partite, solo in campionato, e realizzato quasi 100 gol nella Liga, complessivamente ha vinto diciassette trofei. Inizia la sua carriera da allenatore nel 2005 con il Rayo Vallecano. L’allora presidente del Real Madrid Calderon gli affida la panchina del Castilla, che però non lo porta a quella del Real. E così Michel decide di camminare da solo. Allena il Getafe, poi il Siviglia. Con l’Olympiacos vive i suoi anni migliori da tecnico, vince due campionati prima di essere inspiegabilmente esonerato quando è nettamente al comando. Prima del Malaga ha guidato il Marsiglia.