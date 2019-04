Il Barcellona è sempre più vicino alla vittoria della Liga numero 26 della sua storia, la seconda consecutiva dopo quella dello scorso anno che ha visto i catalani primeggiare sull'Atletico Madrid e sul Real. Se i colchoneros di Diego Pablo Simeone domani non vinceranno in casa contro il Valencia allora i culé potrebbero festeggiare già in serata, con l'identica classifica dello scorso anno, mentre se Griezmann & co dovessero portare a casa i 3 punti allora la festa sarebbe rimandata a sabato al Nou Camp, quando arriverà il Levante.

All'Estadio de Mendizorroza Ernesto Valverde ha lasciato in panchina diversi titolarti (Messi, Jordi Alba, Lenglet e Arthur) e nonostante il dominio fosse evidente, a fine gara il possesso palla ha toccato il 77% a 23%, i catalani sono riusciti a sbloccare il match solo al 54′: Sergi Roberto ha appoggiato in orizzontale per Luis Suarez che con una finta ha smarcato Carles Aleñá e ha permesso al giovane calciatore della Masia di ritrovarsi tu per tu con Pacheco. Il centrocampista classe 1998 ha freddato il portiere dell'Alaves con una conclusione sul secondo palo e ha messo in discesa il match per i blaugrana.

Dopo pochissimi minuti è arrivato il 2-0 con un calcio di rigore realizzato da Luis Suárez, che aggancia così Karim Benzema a quota 21 in campionato. Il tiro dagli 11 metri dell'uruguagio non è irresistibile ma la palla entra in rete e la gara è chiusa.

Le altre sfide: vittorie per Valladolid e Huesca

Nelle altre due gare di Liga della serata sono arrivate due vittorie Valladolid e Huesca nella zona salvezza: la squadra di Sergio González ha battuto il Girona grazie alla rete di Míchel Herrero mentre i ragazzi di Francisco sono riusciti a battere 2-0 l'Eibar mantenendo accesa qualche fiammella per la permanenza nella Primera Division.