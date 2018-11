In Argentina è scattato il contro alla rovescia: mancano 9 giorni alla seconda parte della "finale del mondo". River Plate e Boca Juniors si giocheranno la finale di ritorno della Copa Libertadores il 24 novembre alle ore 17:00 (le 21:00 italiane) dopo il 2-2 dell'andata alla Bombonera. Al Monumental andrà in scena l'atto finale e si deciderà chi sarà il nuovo re d'America. Non ci sarà la regola delle reti fuori casa e, per questo motivo, si ripartirà come se nulla fosse successo e la speranza è quella di rivedere la stessa intensità e adrenalina del match giocato la scorsa domenica.

Intanto sui social network sono iniziate già a circolare le maglie, tanto del Boca quanto del River, con cui dovrebbero festeggiare in caso di vittoria della Copa Libertadores ma non c'è nulla di ufficiale. Nel caso di successo dei Millionarios, si tratterebbe del quarto titolo in questa competizione, oltre alla striscia rossa che attraversa la maglia ci sarà il volto del DT, il Muñeco Marcelo Gallardo. Per quanto riguarda gli Xeneizes, che andrebbero a quota 7 nella Copa Libertadores, proprio il numero dei trionfi dovrebbe essere impresso in grande al centro con la Bombonera sullo sfondo. Sarebbe una maglia molto simile a quella di gioco, ovvero blu con la fascia giallo centrale, e la scritta "septima" sul petto e lo stemma del club sulla manica sinistra.

Confermato Cunha come arbitro per il ritorno

La CONMEBOL ha confermato che Andrés Cunha sarà l'arbitro per la gara di ritorno della finale della Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors dopo aver diretto già quella d'andata. Il fischietto uruguaiano diresse anche la seconda gara tra i Millionarios e il Gremio a Porto Alegre.

La decisione che molti si aspettavano è arrivata con molto anticipo prima dell'incontro. Si era parlato di una possibile candidatura di Néstor Pitana ma il regolamento non prevede un arbitro della stessa nazionalità di uno o di entrambe le squadre in competizione.

Gli assistenti di Cunha saranno i compatrioti Nicolás Taran e Mauricio Espinosa, mentre il quarto uomo sarà il peruviano Víctor Carrillo. Il VAR sarà anche uruguaiano Leodán González e sarà coadiuvato da Esteban Ostojich e Richard Trinidad mentre il consigliere internazionale sarà il paraguaiano Carlos Torres.