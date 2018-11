Non si sa dove e a che ora ma si sa che la finale di Copa Libertadores si giocherà. La Conmebol ha ufficializzato con un comunicato inviato a entrambe le squadre che la finale di ritorno di Copa Libertadores (2-2 all'andata giocata alla Bombonera) tra River Plate e Boca Juniors si giocherà tra martedì 8 e mercoledì 9 dicembre. Con orario e luogo ancora da stabilire ma la notizia più attesa alla fine è arrivata. E non era scontata perché dopo gli incidenti e l'assalto al pullman del Boca da parte dei tifosi River si rischiava anche l'assegnazione del trofeo d'ufficio con un 2-0 a tavolino e conseguente squalifica della squadra dei Milionarios.

L'annuncio è arrivato dopo la conclusione della riunione che si è tenuta ad Asuncion, in Paraguay, tra i presidenti dei due club, D'Onofrio per il River e Angelici per il Boca, e il numero uno della Conmebol, Dominguez. Un incontro teso, visto che il Boca spingeva anche per l'assegnazione diretta del titolo, senza dover scendere in campo.

Inizialmente la gara era in programma sabato 24 novembre alle ore 21, ma era stata considerata una data troppo vicina agli incidenti avvenuti fuori dal Monumental, con diversi giocatori del Boca – dopo l'assalto al pullman – in condizioni fisiche non idonee ad affrontare un match. Prima si era deciso di posticipare la finale a domenica alla stessa ora e poi di rimandarla a data da destinarsi. Quindi, le due date di inizio dicembre.

Il problema però resta perché si deve decidere dove giocare la sfida. La Conmebol non ha intenzione di dare la vittoria a tavolino al Boca ma non ha nemmeno intenzione di ripetere la disavventura del Monumental. Nella scelta della data, la Federcalcio sudamericana ha anche indicato una sede ben precisa, Asuncion, in Paraguay allo stadio Defensores del Chaco. Ma entrambi i club hanno declinato l'invito. L'unica certezza è che ci sia comunque un veto di base: si giocherà, ma non in Argentina.