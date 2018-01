Tante le voci attorno al futuro del Milan, incontrollate, disfattiste, contro la nuova dirigenza e proprietà cinese. Nuovoloni densi di congetture negative sulla reale solvenza di Li Yonghong, l'attuale numero uno rossonero dell'era del dopo Berlusconi. E dopo le parole dell'ex presidente milanista che ha voluto ribadire come la transazione che lo ha visto cedere le intere quote della società sia stata trasparente e senza macchie, adesso è arrivato anche il tanto atteso comunicato di Li, per fugare dubbi nati dalle ultime indiscrezioni.

Li al contrattacco.

Il presidente Li Yonghong, attraverso il sito ufficiale del Milan, ha voluto rispondere con una nota alle tante voci emerse in questi giorni sulla stampa italiana, ribadendo il proprio impegno, nonchè la volontà di proseguire nella ricostruzione sportiva ed economica del club rossonero, con un impegno che si dimostrerà vincente nel tempo. Malgrado il momento difficile e le troppe voci incontrollate sul proprio conto.

L'ultima accusa, la più pesante e infamante era l'ipotesi di una indagine di riciclaggio attorno al Gruppo Fininvest che si era ripercossa proprio sulla trattativa per la cessione del Milan. Una vicenda smentita dalla stessa Procura della Repubblica ma che Yonghong Li ha voluto precisare ulteriormente

Il comunicato ufficiale.

"I recenti articoli pubblicati dai quotidiani italiani ‘La Stampa' e ‘Il Secolo XIX', e poi ripresi da molti altri organi di informazione, mi impongono di fare delle precisazioni in quanto parte coinvolta in questa vicenda. Il processo di acquisizione di AC Milan si è sempre svolto con la massima trasparenza, regolarità e correttezza, con il supporto e la consulenza di advisor finanziari e legali di livello internazionale. Tutte le procedure sono state seguite nel pieno rispetto delle leggi e delle prassi vigenti. Tutti gli Istituti finanziari, sportivi e le authority coinvolti hanno ricevuto nei tempi previsti la documentazione necessaria o richiesta per valutare ed approvare non solo il processo di ‘closing' ma anche i requisiti della nuova Proprietà ora alla guida del Club.

Li affonda il coltello in chi ha cercato di destabilizzare l'ambiente rossonero proprio in un momento in cui la squadra sotto la guida di Gattuso, sta faticosamente ritrovando se stessa e dei risultati positivi