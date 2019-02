Antonio García Aranda detto Toño, calciatore del Levante, è tra i sette arrestati presso il carcere di Teruel in un'operazione di polizia perché è accusato di estorsione e minacce di morte. A confermarlo nella giornata di venerdì è stato lo stesso club spagnolo. Il tribunale di prima istanza n. 3 de Teruel ha stabilito oggi il fermo di sette persone che in precedenza erano stati portati in tribunale come indagati in base a sette capi d'accusa. Secondo quando riportato dal Mundo Deportivo, il giudice inquirente ritiene che vi siano sufficienti indicazioni del coinvolgimento del calciatore del Levante in diversi reati e della sua appartenenza ad un gruppo o un'organizzazione criminale: i capi d'accusa vanno dalle estorsioni alle gravi minacce di morte fino alla contraffazione, al furto di identità e al riciclaggio di denaro. L'inchiesta giudiziaria è ancora aperta e il magistrato inquirente ha decretato la segretezza dei procedimenti.

