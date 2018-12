Il 23 aprile 2009 è nata in Congo la Fondazione Rio Antonio Mavuba, "Les orphelins de Makala". Si tratta di un orfanotrofio di 31 bambini dei quartieri di Kinshasa che si mantiene grazie alle donazioni offerte dalle persone. dove sono arrivati bambini senza speranza che hanno ripreso a sorridere al mondo. Una scuola è stata fondata a cinque chilometri dall'orfanotrofio e oltre all'apprendimento i bambini fanno parte anche di altre attività culturali e sportive. Il calcio è una parte essenziale di questi progetti ed è una delle basi dello sviluppo della personalità dei bambini. Grazie al calcio, Rio Mavuba, fondatore dell'orfanotrofio e della scuola, ha ridato la vita a questi bambini, che lo chiamano Papa Rio, è il loro insegnante di sport, il tutor e una delle persone che, in assenza dei suoi genitori, trasmette i valori necessari per affrontare la vita.

La storia di Mavuba

Molti di questi 31 bambini non sanno chi è davvero Mavuba: l'ex calciatore francese di origini congolesi è nato su un barcone mentre i suoi genitori stavano attraversando il mare per tentare di approdare in Europa. Ora come ora non sanno di tutto ciò ma sognano di diventare calciatori un giorno, proprio come lui. Il padre di Rio Antonio Zoba Mavuba era un calciatore e l'ex centrocampista di Lille, Villarreal, Sparta Praga e Bordeaux pensava di poter diventare proprio come lui. Rimase orfano come loro, perché la madre morì quando lui aveva 2 anni e suo padre quando ne aveva 10 ma ora Mavuba vuole solo che questi ragazzi possano studiare e avere un futuro grazie alla fondazione.

L'esempio di Mavuba

Grazie al calcio Rio Mavuba può per contribuire a migliorare il mondo e questo è un esempio eccezionale per dimostrare che lo sport è anche in grado di aiutare le persone a fare cose buone, unirsi dove prima c'era disunità e disintegrazione, e passo dopo passo cercare di migliorare ciò che ci circonda. Nel 2011 France Football ha assegnato a Mavuba l'Orange Award come giocatore più corretto della stagione e lui, quando andò a ritirare il premio, disse: "Devo aiutare i miei amici e familiari, siamo in tanti ma non li abbandonerò mai".

L'emozione generata dal calcio va oltre lo sport e molto spesso viene sottolineata solo la parte negativa ma altre volte riesce a regalare molte gioie e ha la capacità di unire. Tutti i bambini che passano o sono passati attraverso la Fondazione Rio Mavuba hanno l'opportunità di studiare, crescere culturalmente e sportivamente e questo non può che collaborare a rendere il mondo un posto migliore.