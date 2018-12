Leo Messi fa 50 gol nel 2018 e ora è a -3 dai 400 in Liga

Con la tripletta al Levante Lionel Messi raggiunge quota cinquanta reti per l’ottava volta negli ultimi nove anni: numeri sempre più incredibili per il numero 10 del Barça che è salito a 397 centri nella Liga, ed è ormai vicinissimo a quota 400. La gara al Ciutat de Valencia ha permesso alla Pulce di raggiungere un altro record con il Barça: sono 323 le vittorie della Pulce in campionato con la maglia blaugrana ed è stato superato Xavi (322).