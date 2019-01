Il 2019 sarà un anno importante per Leo Messi. Tanti gli obiettivi del classe 1987 che spera di tornare a vincere tutto con il Barcellona (e riprendersi magari la nazionale argentina dopo un 2018 contraddistinto dal flop ai Mondiali russi) e di superare una serie di prestigiosi record individuali. Il tutto per imprimere in maniera ancor più decisiva il suo nome nella storia del calcio. Quali sono dunque tutti i traguardi che il numero 10 blaugrana può raggiungere nel nuovo anno? Ecco come la Pulce potrebbe impreziosire il suo già eccezionale score.

Quanti trofei ha vinto Leo Messi con il Barcellona, caccia al record di Ryan Giggs

Il primo obiettivo, come evidenziato da Sky Sport, riguarda i titoli con il Barcellona. Leo Messi farà di tutto per trascinare i catalani alla conquista del triplete. Con la vittoria di Liga, Coppa del Re e Champions League, la Pulce toccherebbe quota 36 trofei conquistati con la maglia blaugrana. Un bottino eccezionale che gli permetterebbe di eguagliare l'ex colonna del Manchester United Ryan Giggs. Le premesse sono buone per Messi che dal canto suo punta soprattutto ad alzare al cielo la "coppa dalle grandi orecchie", la 5a della sua carriera, la prima da capitano del Barcellona.

Leo Messi, record di presenze e vittorie con il Barcellona nel 2019

Il 2019 sembra destinato a consegnare a Leo Messi anche un notevole bottino di presenze con la maglia del Barcellona che potrebbe permettergli di scalare ulteriormente la classifica dei recordman del club. Con altre 18 partite in blaugrana, il numero 10 argentino supererà le 674 presenze di Andres Iniesta diventando il secondo calciatore di sempre per partite disputate con il Barcellona. Nel mirino poi per il futuro ci sarà Xavi che può contare su 767 gettoni. Un altro record che potrebbe essere tagliato nel 2019 è quello relativo alle vittorie nella Liga. Leo Messi è fermo a quota 323, ma gli basteranno altri 11 successi in campionato per raggiungere il primatista ed ex avversario Iker Casillas che ha fatto segnare 334 successi con la casacca del Real Madrid.

Gli obiettivi del 2019 di Messi, il titolo di Pichichi, la Scarpa d'Oro e le triplette

E poi ci sono i gol, quelli non mancano mai nelle stagioni di Leo Messi. L'obiettivo primario per il 2019 dell'argentino che finora ha messo a referto 397 gol nella Liga, è quello di conquistare il sesto titolo di capocannoniere della sua carriera. Con questo traguardo, la Pulce potrebbe raggiungere il red dei "Pichichi" Telmo Zarra grande gloria e bomber dell’Athletic Bilbao tra gli anni ’40 e ’50. Grazie alle sue reti inoltre, Messi potrebbe mettere in cascina un'altra Scarpa d'Oro, la terza consecutiva (la sesta complessiva), facendo registrare così un altro record. Per chiudere poi, c'è il dato relativo alle triplette: aggiungendo altri 3 hat-trick, Messi raggiungerebbe l'impressionante quota 50. Il tutto per avvicinarsi ad una leggenda come Pelé capace con la maglia del Santos di mettere a referto 643 reti (Messi insegue a 572)