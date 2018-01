Buttare le cose vecchie e dare spazio a quelle nuove. Si può fare anche coi sentimenti? Funziona davvero così la rottamazione di un amore? Quando l'incantesimo finisce, quando girandole cascate e saette non scintillano più in cielo a oscurare la notte è solo caligine. Lucia Villalon, giornalista spagnola di Bein Sports ed ex fidanzata del ‘Chicharito', ha fatto sì che il vento portasse via ogni cosa e ripulisse il cielo dalle scorie che la storia con Javier Hernandez le aveva lasciato. Lui al West Ham, lei reduce da un 2017 durissimo nel quale ha dovuto fare i conti prima con un grave problema di salute poi con il tradimento del compagno che l'ha lasciata sola nel momento per lei più difficile.

Luna di fiele. E' il finale amarissimo di una storia iniziata a Madrid, quando l'attaccante messicano vestiva la maglia del Real, e che sembrava procede a gonfie vele fino a quando la vita non s'è messa di traverso e le nozze che erano in programma a luglio scorso sono saltate. Dalla dolcissima luna di miele all'amaro della luna di fiele…

Tradimento. Tra Lucia e Javier è finita nel peggiore dei modi, con un copione già visto: lei sta male, lui la tradisce con un'altra donna. Chi è l'intrusa? L'attrice Camila Sodi, connazionale del Chicharito e fotografata – con tanto di bacio inequivocabile – accanto all'ex punta del Manchester United e del Bayer Leverkusen.

Finalmente posso dire addio a un 2017 orribile, sicuramente il 2018 sarà un anno migliore – ha scritto Lucia Villalon in un post su Instagram -. Con te ho vissuto i momenti peggiori della mia vita. Ma ora posso finalmente dirti: ‘Addio’. Mi hanno insegnato che devo ringraziare sempre in questa vita e per questo motivo ti ringrazio. Se non fosse stato per te, non sarei la persona che sono adesso. Ora ho tutto al mio fianco: salute e persone spettacolari, così sono sopravvissuta.

in foto: Il bacio tra Camila Sodi e il Chicharito Hernandez

Da Camila Sodi ad Andrea Duro, Chicharito in love.

Il Chicharito, però, non è sembrato affatto sconsolato o affranto per la rottura della relazione con la giornalista. Anzi, a giudicare dalle turbolenze della vita sentimentale, il nativo di Guadalajara è andato ben oltre il rapporto anche con Camila Sodi. Dopo aver chiuso anche con lei ha scelto come propria compagna un'altra attrice ma questa volta spagnola, Andrea Duro.

Hernandez e la relazione che ha cancellato Lucia.

D'accordo con lei ha reso pubblica la storia d’amore nello scorso mese di luglio. E se la Villalon s'è detta contenta di essersi lasciata finalmente alle spalle un anno terribile, Hernandez ha risposto in maniera quasi beffarda: "Il 2017 è stato senza dubbio l’anno migliore della mia vita".