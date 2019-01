La Coppa d'Africa 2019 verrà disputata in Egitto, dopo che il comitato esecutivo della African Football Confederation (CAF) aveva ritirato l'organizzazione al Camerun. Ad annunciare la nuova sede è stata proprio la Federazione Africana con una nota ufficiale. "Abbiamo votato e oggi sono lieto di annunciare che sarà l'Egitto ad organizzerà la prossima edizione del torneo", ha detto il presidente del CAF, Ahmad Ahmad, durante una conferenza stampa a Dakar dopo la riunione del comitato esecutivo. In questo modo la CAF ha scartato la candidatura del Sudafrica, l'altro paese che è stato proposto di prendere il posto del Camerun, campione continentale in carica che ha perso la possibilità di organizzare il torneo perché non ha le strutture pronte in tempo per la fase finale che si terrà dal 15 giugno e il 13 luglio. Il Camerun ospiterà l'edizione del 2021, la Costa d'Avorio quella del 2023 e la Guinea quella del 2025.

L'Egitto ha già organizzato la fase finale della competizione per quattro volte (1959, 1974, 1986 e 2006) ed è più che determinato ad ospitare il grande spettacolo del calcio africano, nonostante i problemi di sicurezza che minacciano il Paese. È la quarta volta che la Coppa d'Africa è costretta a cambiare sede a pochi mesi dall'inizio della fase finale: nel 2013 avrebbe dovuto tenersi in Libia, ma, per motivi di sicurezza, si è trasferito a Sudafrica, nel 2015 avrebbe dovuto tenersi in Marocco, ma un focolaio di Ebola costretti a trasferirsi in Guinea equatoriale; mentre il 2017 era in programma in Sudafrica ma si è giocata in Gabon. Il trofeo africano si è sempre svolto nel mese di febbraio ma è stato spostato a giugno-luglio, in date che coincidono con la Copa America e Gold Cup della CONCACAF, per evitare l'esodo di giocatori africani durante i campionati.