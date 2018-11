Esistono dei bagni dove si può guardare la tv? Pare di sì. Si tratta di una situazione un po' strana ma, effettivamente, è una cosa innovativa. Tutto questo è successo in Spagna e, più precisamente, a Leganes. Il club della comunità autonoma di Madrid attualmente è terz'ultimo in Liga a 9 punti ma sta facendo parlato di sé perché ha installato dei tablet all'interno dei bagni dello stadio. La società Swiss Invent Iberica ha messo a punto un nuovo sistema pubblicitario. Sponsor e investitori potranno inserire i loro brand nei bagni dello stadio. Sì tratta di uno studio di marketing approfondito nata in Svizzera e applicato all'Estadio Municipal de Butarque.

I tablet sono stati posizionati sugli "orinatoi" perché in quel caso sarebbe impossibile guardare altrove e così, in qualche modo, si è "costretti" a guardare gli spot pubblicitari. Se nell’arco temporale di tre o quattro ore , ovvero il tempo di permanenza allo stadio fra arrivo, attesa e abbandono della struttura, un numero di utenti utilizza i servizi igienici si potrebbe arrivare a contatto con tanti potenziali clienti. Una nuova frontiera del marketing sportivo che ormai cerca idee sempre disparate per cercare di allargare il suo raggio d'azione. Secondo i dati raccolti sembra che l'idea funzioni alla grande e anche altre società sono interessate. La rivoluzione pubblicitaria negli stadi può essere fatta anche in bagno? Pare proprio di sì.

Real Madrid e Betis interessate

Il Real Madrid e il Betis Siviglia si sarebbero già interessati ad avere lo stesso tipo di bagno, dotato di tablet. In questo modo sponsor e investitori potranno inserire i propri brand negli stadi attraverso il bagno, dotato di schermi ad hoc, e si tratta di un sistema che punta sull'attenzione, sull'effetto immediato e garantito da parte del cliente/tifoso verso il prodotto.