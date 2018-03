Con l'unanimità da parte dell'assemblea che mette insieme i 20 rappresentanti dei club della Serie A è stato eletto Gaetano Micciché, 67 anni, presidente di Banca Imi, gruppo Intesa Sanpaolo, come nuovo presidente della Lega della massima categoria calcistica italiana. Il dirigente siciliano è stato responsabile Corporate & Investment banking del gruppo Intesa e ha aiutato le ristrutturazioni di diverse aziende, da Fiat a Impregilo, da Prada a Rcs, di cui è tuttora consigliere. L’ambizione di Micciché è quella di contribuire, assieme al futuro amministratore delegato e ai rappresentanti dei club, a portare un po’ più di business nelle stanze della Lega Calcio.

Miccichè inizierà a ricoprire la carica di presidente quando sarà rinnovata completamente la governance, con l'amministratore delegato, i quattro consiglieri di Lega, quello indipendente e i due federale: solo allora potrà ritenersi concluso il commissariamento affidato al presidente del Coni, Giovanni Malagò, l'uomo che ha indicato ai 20 club la candidatura del banchiere palermitano classe 1950.

L'elezione di Micciché ha interrotto un interregno dei commissari in Lega durati quasi 12 mesi e in mano prima Carlo Tavecchio e poi a Giovanni Malagò. Questo lungo commissariamento è stato necessario a causa dello stallo creatosi dopo che gli esponenti della Confindustria del calcio non avevano trovato un accordo per nominare il successore di Maurizio Beretta, al vertice della Lega per due mandati consecutivi, dal 2010 al marzo del 2017, e mai sostituito a causa delle continue divergenze.

Gaetano Micciché non ha mai nascosto di essere un tifoso del Milan ma è un appassionato di sport a 360° e da giovane giocava a pallone nel ruolo di mediano, era tennista classificato e se la cavava anche nel nuoto. Un atleta polivalente, insomma.