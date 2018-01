Lega Pro, Strambelli vicino al Lecce ma i tifosi bloccano la trattativa: “Non ti vogliamo”

I tifosi del Lecce non hanno dimenticato i ripetuti sfottò dopo i goal realizzati con la maglia dell’Andria e del Matera da parte del calciatore barese e si trova al centro di numerose critiche che, però, potrebbero non servire per bloccare il trasferimento.