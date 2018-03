Andrea Sottil si é dimesso dall'incarico di allenatore dell'A.S.Livorno Calcio. La conferma di una notizia che era nell'aria da qualche ora è arrivata poco fa grazie ad una nota della società amaranto. I labronici sono secondi in classifica a un punto dal Siena ma con una partita in meno e, dopo aver dominato il gruppo A di serie C per tutto il girone d'andata, sono incappati in tre sconfitte casalinghe consecutive ed è arrivata questa decisione. Domenica al Picchi la squadra toscana ha perso contro il Cuneo grazie al goal di Schiavi su punizione a metà ripresa che ha allungato la striscia negativa dopo le sconfitte casalinghe con Alessandria e Pontedera. Secondo quanto riporta La Nazione, Sottil avrebbe confidato ai dirigenti di non sentirsi più in grado di andare avanti. Intanto l'allenamento di oggi pomeriggio è stato condotto dal tecnico della Berretti, Luigi Pagliuca, in attesa di una decisione definitiva in merito alla guida tecnica nelle prossime ore.

Il comunicato del Livorno.

Con un comunicato ufficiale la società amaranto ha comunicato la decisone di Andrea Sottil di presentare le dimissioni da tecnico del Livorno. Oltre al tecnico hanno lasciato l'incarico l'allenatore in seconda, Simone Baroncelli, il preparatore atletico, Ignazio Cristian Bella, e il collaboratore tecnico, Salvatore Gentile. Ecco la nota