Lee Seung-Mo è un giovane calciatore coreano di belle speranze. Il classe 1998 che sogna di ripercorrere le orme di giocatori come il connazionale Son, stella del Tottenham e della nazionale della Sud Corea, ha conquistato una certa popolarità per un episodio tutt'altro che positivo. Il centrocampista infatti dopo una terribile caduta nel corso di un match di campionato si è rotto il collo. Grande spavento per compagni e avversari, con il pubblico che è rimasto con il fiato sospeso per un ragazzo che ha rischiato di riportare danni gravissimi e permanenti.

in foto: Foto SPOtv

La terribile caduta di Lee Seung-Mo

Lee Seung-Mo ha dunque conquistato la scena in Corea del Sud non per una giocata, o un gran gol, ma per una caduta. Il brutto episodio è avvenuto nel corso della gara tra il Daejeon Citizen e il Gwanju. Il centrocampista ventenne punto di forza della formazione bianconera, nel tentativo di intercettare un pallone di testa, è caduto malissimo. Una rovesciata involontaria quella di Lee Seung-Mo, che è ricaduto al suolo in malo modo, addirittura con la testa, piegatasi in modo innaturale. Il centrocampista, che ha al suo attivo tutta la trafila con le nazionali giovanili sudcoreane e che da poco ha vinto i Giochi Asiatici con l'Under 23 ha perso conoscenza prima di essere soccorso dallo staff medico.

Lee Seung-Mo si rompe il collo e perde la memoria

Prontamente trasportato in ospedale, il ragazzo che nel frattempo era stato immobilizzato è stato sottoposto ad esami. Questi ultimi hanno evidenziato la frattura di tre vertebre cervicali, che lo costringeranno a diversi mesi di inattività. Come se non bastasse, nel ricadere a terra Lee Seung-Mo ha rimediato anche una frattura al dito. Una partita da dimenticare per un giocatore che ha però dichiarato di non ricordare cosa gli è accaduto subito dopo il salto. Queste le parole del dottore che confermano la momentanea perdita di memoria di Lee Seung-Mo: "Si ricorda solo di aver saltato e poi c’è il vuoto finché non è arrivato in ospedale – riporta il posticipo.it – E quando si è svegliato ha detto che gli facevano male la schiena e la mano"