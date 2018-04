Pallone d'Oro. Campione del Real Madrid. Stella del Portogallo. Signore del gol (già 14 in questa edizione della Champions). Immarcescibile nonostante il tempo passi anche per lui che è sulla soglia dei 33 anni. Chiamatelo come volete, lui può tutto. A lui è concesso tutto, soprattutto se è capace di estrarre dal cilindro colpi di prestigio come la rovesciata che ha affondato la Juventus a Torino. Tecnica, potenza, precisione balistica e anche un pizzico di fortuna (quella che aiuta gli audaci) hanno caratterizzato l'azione che ha illuminato d'immenso la serata di Coppa all'Allianz Stadium. Da spellarsi le mani, e così è stato da parte del pubblico che – sia pure deluso – s'è alzato per tributare la standing ovation a CR7. Lui ha ringraziato e, con le mani giunte, s'è rivolto ai tifosi bianconeri (che ha salutato anche in italiano, ndr) e poi alla telecamera per contraccambiare l'affetto ricevuto e quel bel gesto di fairplay.

Air Ronaldo incanta anche LeBron James

A giudicare da quanto ha saltato da terra (2.38 metri nel complesso, compresa l'estensione della gamba per colpire la palla) è sembrato che si librasse nell'aria trascinato da qualche forza aliena… un ‘marziano', così è stato definito dalla stampa internazionale la stella dei blancos e al tempo stesso spauracchio della ‘vecchia signora' alla quale ha realizzato ben 9 gol. Con la doppietta di martedì sera, CR7 ne ha realizzati già 22 soltanto nei quarti di finale di Champions; gli stessi realizzati dalla Juventus nella sua storia moderna.

Numeri eccezionali, da record, la cui eco arriva anche dall'altra parte del mondo. LeBron James, campione della Nba americana, numero 23 dei Cavaliers ha fatto i complimenti a Ronaldo dall'altra parte dell'oceano. E così nella tarda mattinata di Cleveland – prima di scendere in campo contro i Raptors – ha postato su Instagram e su Twitter la foto che immortale la rovesciata di CR7 corredandola con un messaggio ironico: "Proprio non sai più come divertirti? Se fai così sei davvero perfido".

Titolo di capocannoniere della Champions

Dagli elogi alla quota delle scommesse il passo è breve… Dall'alto delle sue 14 reti Cristiano Ronaldo viene individuato dai bookmakers come il favorito numero uno alla vittoria del titolo di capocannoniere della Coppa e domina il pronostico con una quota molto bassa di 1.03. Il primo inseguitore è Leo Messi, fermo a 6 gol e dato a 21.00. Quanto al pronostico su chi vincerà il Trofeo, la prodezza di CR7 ha fatto sì che la valutazione per i blancos sia di 3.75.