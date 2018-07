Il trasferimento di LeBron James ai Los Angeles Lakers è la notizia che tutti gli appassionati di Basket e di Nba hanno appreso con grande entusiasmo. Un'operazione da 154 milioni di dollari (oltre 132 milioni in euro a corredo di un contratto di quattro anni) è servita a chiudere la trattativa con il più famoso e forte giocatore di pallacanestro strappato ai Cleveland Cavaliers Quattro volte mvp, 3 volte Mvp delle Finals, 14 volte All Star e 2 volte medaglia d’oro olimpica: vale oro per quanto pesa. A 33 anni, dopo aver indossato in passato anche la casacca dei Miami Heat, il suo rendimento si mantiene su livelli altissimi come confermato dai numeri dell'ultima stagione che in America hanno ribattezzato la migliore della sua carriera. Chiaro l'intento dei Lakers, tornare a vincere subito e farlo con una star della palla a spicchi che può rispolverare la grandezza di Kobe Bryant e prima ancora Magic Johnson. Che può riportare il blasone giallo-viola in cima al mondo.

Il messaggio di Ibrahimovic. Ad accogliere l'arrivo di LeBron James nella ‘Citta degli Angeli' è stato anche Zlatan Ibrahimovic, l'ex attaccante del Manchester United giunto da pochi mesi nella franchigia dei Galaxy. Lo svedese ha riservato un benvenuto speciale, alla sua maniera a King James (il Re, è il soprannome dato al fenomeno statunitense del basket) e lo ha fatto pubblicando un tweet originale: "Ora Los Angeles ha un Re oltre che a un Dio. Zlatan dà il benvenuto a LeBron James".

Doppietta nel Clasico della California. In America Ibrahimovic ha abituato il suo pubblico e gli sportivi a cose del genere. Ama stupire sempre, fuori e dentro il campo. E' stato così nei giorni del debutto, è stato così anche nel cosiddetto ‘Clasico della California' dove ha realizzato una doppietta. Peccato non sia bastata per assicurare alla sua squadra, i Los Angeles Galaxy, la vittoria. Avanti di ben 2 gol, sul 3-1 hanno subito una rimonta micidiale fino a chiudere sul 3-3. A fine gara lo stesso Zlatan ha manifestato la propria delusione condivendola sui social network: "Non è stato abbastanza".