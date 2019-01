Allan lascerà il Napoli per trasferirsi al Psg? L'asse di calciomercato Italia-Francia è caldissimo, ma a quanto pare anche quello che lega la capitale francese a San Pietroburgo. Secondo le ultime notizie della stampa transalpina, il Paris Saint Germain ha raggiunto l'accordo con lo Zenit per il trasferimento sotto la Tour Eiffel dell'ex Roma Leandro Paredes. Il possibile arrivo dell'argentino alla corte di Tuchel potrebbe escludere quello di Allan? O il Psg vuole provare a chiudere un doppio colpo eccezionale, da 150 milioni di euro?

Leandro Paredes al Psg, le ultime notizie di calciomercato

Le ultime notizie sulle trattative di calciomercato arrivano dalla Francia e in particolare dal quotidiano L'Equipe. Secondo il tabloid, il Paris Saint Germain e lo Zenit San Pietroburgo hanno raggiunto un accordo totale per il trasferimento in bleus di Leandro Paredes. L‘ex centrocampista della Roma, nel mirino di numerosi club italiani nel recente passato e del Chelsea, sarebbe dunque pronto ad una nuova esperienza professionale.

Paredes-Psg, le cifre del colpo di calciomercato

L'intesa tra il Paris Saint Germain e lo Zenit San Pietroburgo e Leandro Paredes è stato raggiunto sulla base di una cifra di 47 milioni di euro. Una somma importante quella che i bleus dovranno versare nelle casse della società russa, pronta a piazzare un'importante plusvalenza con Paredes. Quest'ultimo infatti è stato acquistato dalla Roma per quasi 25 milioni di euro, e ora partirà più o meno per il doppio.

Con Paredes al Psg, quale futuro per Allan sul mercato

Con il possibile colpo Leandro Paredes per la tutt'altro che bassa cifra di 47 milioni di euro, cosa farà il Psg con Allan? Il club della Tour Eiffel aumenterà il pressing di mercato sul Napoli per cercare di strappare il sì del brasiliano? Nelle ultime notizie sulla trattativa, vi avevamo raccontato di un'offerta al Napoli di 100 milioni di euro (con tanto di possibile contratto di sponsorizzazione per il club azzurro) e di un contratto da 8 milioni di euro a stagione per 4 anni al giocatore. Difficile però pensare ad un doppio affare da 150 milioni per un club che deve fare i conti anche con i vincoli di mercato del Fair Play finanziario