La Juventus ha appena concluso la sua tournèe in Asia e il bilancio, in questi casi, si fa ma solo per alcuni aspetti. Sarri ha potuto capire diverse cose dei calciatori a disposizione: forma fisica, capacità di integrarsi nel suo gioco e impegno. Tutte caratteristiche che ha visto in diversi suoi uomini, anche in quelli appena arrivati. Già, perché il calciomercato dei bianconeri è stato chirurgico, basato su operazioni mirate e ben studiate. Mancherebbe solo la ciliegina sulla torta che ad oggi porta al nome di Mauro Icardi. L’attaccante dell’Inter, messo fuori rosa da Conte e Marotta è il primo della lista in casa bianconera.

Certo, con il Napoli in agguato e la Roma che metterebbe sul piatto Dzeko, le cose si stanno complicando, ma Paratici è tranquillo dell’accordo con il giocatore già pattuito con il blitz ad Ibiza di qualche settimana fa. Negli ultimi giorni però, è spuntato anche Romelu Lukaku, il grande obiettivo dell’Inter: vero interesse o ripicca ai nerazzurri per cercare di far abbassare il prezzo dell’argentino? Vediamo dunque le ultimissime di calciomercato sulla Juventus che nel frattempo non abbandona la pista Neymar.

Icardi si avvicina. Lukaku-Dybala è uno scambio reale?

Non è un mistero che la Juventus voglia in squadra Mauro Icardi. La richiesta di Sarri di dargli una punta capace di sfruttare al meglio il suo gioco armonico è stata chiara. Con Higuain che pare non rientri più nei piani dei bianconeri così come Mandzukic, Icardi resta sempre il nome più caldo. La Juventus ha già una base d’accordo con Wanda Nara, moglie e agente del giocatore, ma l’Inter non scende sotto la richiesta di 60 milioni per il cartellino del giocatore. Cifra che i bianconeri per il momento non vorrebbero sborsare né discutere con inserimenti di eventuali contropartite.

Insomma, c’è ancora da attendere fermo restando che il Napoli è vigile sulla questione e potrebbe anche pensare di sferrare l’attacco decisivo accontentando l’Inter con quella cifra. Ma nel frattempo è caldissimo il nome di Romelu Lukaku. Obiettivo dell’Inter su cui è piombata di prepotenza la Juventus che avrebbe messo sul piatto Paulo Dybala convinto anche dalla destinazione United. La valutazione degli inglesi per Lukaku è di 85 milioni ma con l’inserimento dell’argentino (valutato 100 milioni) si azzererebbe tutto con uno scambio quasi alla pari. Dybala però vuole dai Red Devils un ingaggio da 8-10 milioni di euro. Il tutto è ancora in fase di definizione.

in foto: Il confronto stagionale tra Dybala e Lukaku (Whoscored)

Gli altri nomi caldi: Isco, Pogba ed Eriksen in cima. Chiesa in attesa

L’obiettivo Federico Chiesa è vero, reale. La Juventus ha un accordo di base da ormai più di un mese con il calciatore: 5.5 milioni di euro a stagione per i prossimi 5 anni. La Fiorentina però proprio non ne vuole sapere di cedere il suo gioiellino e per questo motivo la trattativa è in fase di stallo. E allora ecco perché la Juventus, per accontentare Sarri che ha visto il centrocampo ancora troppo friabile, sta valutando anche la situazione Isco. Il Real Madrid per il giocatore chiede 80 milioni di euro, cifra molto alta che non spaventa i bianconeri ma sicuramente li spinge a guardare anche altre soluzioni. Come Eriksen del Tottenham che andrà in scadenza quest’anno e che gli Spurs potrebbero cedere a una cifra anche più abbordabile pur di guadagnare qualcosa dal danese.

Resta un sogno nel cassetto invece il nome di Paul Pogba. La valutazione di 150 milioni di euro da parte del Manchester United ha allontanato la Juventus che però fa leva sulla volontà del giocatore di ritornare a Torino. Il Real Madrid è vigile e sarebbe disposto a inserire nella trattativa anche altri calciatori. Dall’altra parte i bianconeri, in caso di arrivo di Icardi, potrebbero sferrare l’attacco inserendo Dybala (togliendolo dall’affare a quel punto fallito per Lukaku) abbassando così le pretese degli inglesi data la valutazione di 100 milioni dell’argentino. L'ex Palermo è seguitissimo anche dal Tottenham che potrebbe offrire alla Juventus 85 milioni di euro. Ma i bianconeri difficilmente accetteranno se non inserendo il giocatore in una qualche operazione importante di scambio.

Le ultime sul possibile affare Neymar

Il sogno di mezza estate dei bianconeri si chiama Neymar. Sotto traccia, assolutamente in silenzio, Paratici sta cercando di capire quali margini ci sono per piazzare un colpo che avrebbe dell’incredibile. Neymar e Cristiano Ronaldo in attacco fa già sognare il popolo bianconero. Il Psg è disposto a trattare, il giocatore vuole andare via dalla Francia e la Juventus è una destinazione molto gradita. Restano le cifre dell’affare e la valutazione di 200 milioni di euro da parte dei francesi per il fenomeno brasiliano.

La Juventus potrebbe inizialmente lavorare con lui sull’ingaggio facendo leva sulla tassazione agevolata in Italia per quanto riguarda ingaggi molto alti. Ma il nodo cartellino blocca un pò la questione. Anche qui la chiave potrebbe essere Dybala e Matuidi che insieme abbasserebbero di molto la quotazione iniziale dei francesi lasciando ai bianconeri la possibilità di sborsare una cifra tutto sommato abbordabile per un giocatore così importante. Un sogno sì, ma ad occhi aperti.

Tante le cessioni: da Higuain a Khedira ora bisogna sfoltire

Cominciamo dalla porta, perché la Juventus ha davvero tante cessioni a cui pensare, diverse importanti per sbloccare poi alcune trattative in entrata. Per Mattia Perin ad esempio, Paratici è volato in Inghilterra per sbloccare l’affare con l’Aston Villa interessato al portiere. Una missione che però farà tappa anche a quartier generale del Wolverhampton che avrebbe chiesto informazioni per Sami Khedira (che nel frattempo è seguito anche dalla Fiorentina) anche se per il tedesco si sta anche pensando a una rescissione consensuale. Mentre in piedi rimane anche la terza pista calda, quella che potrebbe portare Moise Kean all’Everton. I bianconeri chiedono 40 milioni di euro e il diritto di recompra. Detto di Khedira a centrocampo, in difesa Cancelo è sempre in uscita. Il portoghese è finito nel mirino del Manchester City che però prima dovrà piazzare Danilo.

La Juventus per l’esterno destro chiede 55 milioni di euro. Da valutare anche la questione Demiral-Rugani: uno dei due potrebbe andare via ma non è detto che alla fine restino dati i continui acciacchi di Chiellini che lo scorso anno hanno costretto la Juventus a ripiegare a gennaio su Caceres. In attacco invece è Higuain il grande rebus. Il Pipita vuole restare alla Juventus col timore di vivere un’altra stagione catastrofica in prestito. I bianconeri e la Roma hanno trovato un’intesa sulla base del prestito oneroso a 9 milioni, la cifra di ammortamento annuale se Higuain allungasse il contratto attuale con il riscatto a 27 milioni. Già, perché Paratici sa benissimo che Petrachi non può permettersi i 36 milioni previsti. Il club giallorosso offre al centravanti un ingaggio che di base sarà di 4,5 milioni con alcuni bonus a salire. Ma l’attaccante sembra davvero irremovibile.