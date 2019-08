Sembrava dovesse diventare un giocatore dell'Arsenal, prima ancora del Besiktas, ma nessuna trattativa è stata chiusa e Sami Khedira è rimasto alla Juventus, anche se in sospeso e sul mercato. Il centrocampista campione del mondo si è allenato con il solito impegno, Sarri vedendolo tutti i giorni, ha apprezzato il suo impegno e le sue qualità e ha deciso di schierarlo contro l'Atletico Madrid; e adesso ha deciso di toglierlo dal mercato. Anche nella prossima stagione Khedira sarà un calciatore bianconero.

Sami Khedira resta alla Juventus

Il trentaduenne giocatore, che la Juventus prese dal Real Madrid, non si muoverà. La ‘Gazzetta dello Sport' ha scritto che Sarri è rimasto particolarmente impressionato da Khedira, centrocampista bravo negli inserimenti e che ha esperienza da vendere, al netto degli infortuni basta vedere le partite giocate in carriera e soprattutto la sua strepitosa bacheca. Khedira è un giocatore che dà certezze a ogni allenatore, è il tipo di calciatore su cui puntare in un momento di difficoltà o in un match top di Champions.

I calciatori della Juventus sul mercato, chi andrà via

Dopo l'amichevole con l'Atletico Madrid, in cui ha segnato proprio Khedira (gol inutile ai fini del risultato per la doppietta di Joao Felix), il tecnico aveva detto che in rosa ci sono almeno sei giocatori in esubero, che vanno ceduti entro il 2 settembre, giorno in cui si chiuderà il calciomercato. La trattativa per il passaggio in prestito di Luca Pellegrini con il Cagliari è in chiusura, per l'ex giallorosso sarà un ritorno. Poi vanno piazzati il portiere Perin e il croato Pjaca, entrambi reduci da infortuni ma che potrebbero comunque rimanere (nel caso però sarebbero fuori dalla lista Champions) e poi ci sono i big dell'attacco. Mandzukic può tornare in Bundesliga, Higuain ha rifiutato la Roma, ma non fa parte del progetto e poi c'è Dybala, che flirta con il PSG. Verso l'addio anche Matuidi e Rugani. E nell'elenco c'è anche Emre Can, che Sarri ha utilizzato molto poco. La Juventus, avendolo preso a costo zero, potrebbe effettuare una grandissima plusvalenza se riuscisse a cederlo in questo mercato.