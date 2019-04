Paul Pogba è uno dei calciatori che Zinedine Zidane ha inserito nella lista della spesa per la prossima stagione. Non è un mistero che il centrocampista francese del Manchester United sia stimato dal tecnico transalpino. Nemmeno è la prima volta che il club spagnolo accende i riflettori sull'ex juventino. Che la prossima estate possa essere quella buona per quadrare il cerchio? I blancos ci proveranno, consapevoli che la trattativa non è facile essenzialmente per l'aspetto economico: sia per le pretese dei Red Devils, che non intendono cedere il calciatore per meno di 100 milioni di euro (in virtù anche di un contratto fino al 2021 con opzione per il successivo); sia per le richieste dello stesso Pogba che in Inghilterra guadagna uno stipendio da 17 milioni di euro netti a stagione, una cifra altissima e che tra le merengues – da quando CR7 non c'è più – nessuno percepisce.

Perché lo stipendio di Pogba ‘spaventa' il Real. Non è solo questione di conti da tenere in ordine ma anche di equilibri all'interno dello spogliatoio, un aspetto sottolineato dal giornale ‘As' che ha puntato i riflettori proprio sull'aspetto remunerativo. Come la prenderebbe Sergio Ramos, attuale capitano e leader dei blancos, che si ferma a 11 milioni? Quello del difensore è il caso emblematico di come il mancato bilanciamento salariale all'interno della rosa potrebbe creare problemi nel gruppo. Morale della favola: se Pogba davvero vuole il Real deve fare un passo indietro e limitare le proprie aspettative. Sarà d'accordo anche Mino Raiola, il suo agente?

Due colpi in arrivo. Quanto alla campagna acquisti, dopo Militao e Rodrygo a Madrid si preparano ad accogliere i pezzi da novanta del mercato: il primo è Eden Hazard (la cui firma viene data per imminente), il secondo è Luka Jovic (attaccante dell'Eintracht e rivelazione in Europa League) sono loro i prossimi ad arrivare alla corte di Zidane. E non è ancora finita.