Zinedine Zidane lascia il Real Madrid e una squadra capace di vincere 3 Champions consecutive. Un annuncio che ha colto di sorpresa il presidente Florentino Perez, e anche alcune delle stelle delle merengues che hanno ricevuto la notizia direttamente da Zizou. Quest'ultimo ha comunicato la sua scelta a tutti i suoi campioni, e in particolare ai senatori che hanno preso atto della volontà del mister che ha motivato il tutto con queste parole: "Credo che al Real Madrid serva un cambio per continuare a vincere". In attesa di sciogliere i dubbi su chi raccoglierà la difficile eredità del transalpino, sui social i calciatori del club campione d'Europa hanno salutato il loro condottiero.

in foto: Il messaggio di Cristiano Ronaldo a Zidane (foto https://www.instagram.com/cristiano/?hl=it)

Il saluto a Zidane di Sergio Ramos che aveva anticipato il suo addio

Tra i primi a postare un messaggio per Zidane è stato capitan Sergio Ramos, uno che pochi mesi fa aveva anticipato tutto dichiarando: "se vinciamo la Champions, il mister lascia". Una previsione che in molti avevano considerato azzardata, ma che ad oggi è risultata basata su solidi fondamenti. Il tanto discusso difensore spagnolo, protagonista in finale contro il Liverpool del controverso episodio relativo all'infortunio di Salah ha scritto su Twitter: "Prima come giocatore e poi come allenatore hai deciso di andar via nel momento più alto. Grazie per questi due anni e mezzo di calcio, lavoro, affetto e amicizia. Vai via ma quello che hai lasciato è indelebile, hai scritto le pagine di maggior successo della storia del nostro amato Real Madrid".

L'omaggio a Zizou di Cristiano Ronaldo

E a proposito di senatori non poteva mancare ovviamente il messaggio di Cristiano Ronaldo. Quest'ultimo non ha mai nascosto il suo feeling fortissimo con Zidane, con il quale negli anni ha pianificato al meglio le stagioni per scendere in campo al top nelle gare decisive. Il portoghese ha postato una foto su Instagram che lo ritrae in compagni dell'ormai ex allenatore dopo la vittoria dell'ultima Champions, accompagnata da queste parole: "Sono davvero orgoglioso di essere stato un tuo giocatore. Grazie di tutto mister"

I messaggi dei giocatori del Real Madrid per Zinedine Zidane

E poi via con i messaggi di Isco ("E stato un onore lavorare con te, imparare ogni giorno e vincere tutti insieme, sei riuscito a fare qualcosa di storico con questa squadra. Ti auguro il meglio, un abbraccio"), di Kroos ("Grazie mister, è stato un piacere"), di Ceballos ("Grazie per tutto quello che mi hai insegnato in questo anno insieme – scrive Dani Ceballos -. Lasci qualcosa di molto grande al Real, sei stato una leggenda come calciatore e adesso anche come tecnico, ti auguro il meglio") e infine di uno dei suoi pupilli Casemiro. Il brasiliano è stato una delle principali intuizioni dell'allenatore francese, ecco allora il suo emozionato saluto: "Non ho parole per ringraziarti per tutto quello che hai fatto per questo spogliatoio, per il Real Madrid e pere tutto il madridismo. E' stato motivo di orgoglio e un privilegio avere avuto come allenatore il mio idolo. Eterno Zizou".