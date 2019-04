Bologna-Empoli apre il programma della 34a giornata di Serie A. Dire che questa sfida è fondamentale per la lotta alla salvezza è riduttivo. Perché in caso di vittoria del Bologna i giochi per non finire in Serie B potrebbero decidersi in modo quasi definitivo, e non solo per le due squadre che si affronteranno sabato 27 aprile al Dall’Ara.

La classifica di Bologna e Empoli, e la lotta salvezza

Nelle ultime tre partite il Bologna ha ottenuto sette punti e non ha incassato nemmeno un gol. In casa ha sconfitto 3-0 il Chievo e la Sampdoria, al Franchi ha pareggiato con la Fiorentina e grazie a questi risultati è salito a 34 punti, così i rossoblu hanno agganciato il Genoa e superato l’Udinese. L’Empoli invece nel mese di aprile ha ottenuto solo quattro punti e adesso occupa la terzultima posizione. Il Bologna se riuscirà a vincere si porterebbe a più otto sull’Empoli, con quattro turni dal termine e solo dodici punti a disposizione. Mihajlovic per questo vuole vincere. Anche l’Empoli ha bisogno dei tre punti, vincendo ridurrebbe il gap con il Bologna e anche con l’Udinese e il Genoa. Nella gara di andata l’Empoli si impose per 2-1, gol di Caputo e La Gumina. Sulla panchina degli azzurri c’era Iachini, su quella dei rossoblu Inzaghi.

Le probabili formazioni di Empoli-Bologna

Mihajlovic ha scelto subito il suo undici titolari e, come si faceva un tempo, quando li ha a disposizione schiera sempre gli stessi giocatori. Nel 4-2-3-1 il centravanti sarà Palacio, il regista sarà il caldissimo Pulgar. Andreazzoli, che nella conferenza della vigilia ha detto che la sua squadra non è brillante fisicamente, conferma il 3-5-2. In difesa tocca a Rasmussen, Veseli e Nikolaou. Davanti con Caputo toccherà a Farias.