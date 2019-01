La Serie A torna dopo venti giorni di assenza. Il girone di ritorno si apre con la sfida dell'Olimpico tra Roma e Torino. Di Francesco conferma Zaniolo e Dzeko, ma ha tanti assenzi contro la squadra di Mazzarri imbattuta fuori casa. Sempre al sabato si giocano Udinese-Parma e Inter-Sassuolo, due squadre che per motivi diversi hanno bisogno di punti. All'andata finì 1-0 per gli emiliani. Nainggolan ci sarà dal primo minuto.

Sono cinque le partite in programma la domenica che inizia con Frosinone-Atalanta, Baroni ha bisogno di punti mentre Duvan Zapata vuole continuare a segnare. Nel pomeriggio solo due sfide: Spal-Bologna e Fiorentina-Sampdoria, con Pioli che cambia modulo e fa giocare assieme Muriel e Simeone. Alle 18 Cagliari-Empoli. Il posticipo è Napoli-Lazio. Grossi guai per Ancelotti che non dispone di Koulibaly, Allan, Hamsik, Insigne e forse pure Mertens. In dubbio Albiol. Maksimovic e Diawara titolari, se il belga non ce la fa tocca a Ounas.

Due partite lunedì, scendono in campo le squadre che hanno giocato la Supercoppa Italiana. Il Milan, alle 15, gioca a Marassi contro il Genoa. Piatek è squalificato e magari sarà già dei rossoneri, che non dispongono di Kessié e Calabria e naturalmente anche di Higuain. Esordio per Paquetà. In serata c'è Juventus-Chievo, fuori Mandzukic (infortunato) e Pjanic (squalificato).

Roma-Torino (sabato ore 15)

Roma (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Lo. Pellegrini; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.

Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Lo. Pellegrini; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko. Torino (4-4-2): Sirigu; De Silvestri, N'Koulou, Djidji, Aina; Parigini, Rincon, Ansaldi, Berenguer; Iago Falque, Belotti.

Udinese-Parma (sabato ore 18)

Udinese (3-5-2): Musso; Opoku, Nuytinck, Troost-Ekong; Larsen, Fofana, Behrami, Balic, D'Alessandro; De Paul, Lasagna.

Musso; Opoku, Nuytinck, Troost-Ekong; Larsen, Fofana, Behrami, Balic, D'Alessandro; De Paul, Lasagna. Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bastoni, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Siligardi.

Inter-Sassuolo (sabato ore 20.30)

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Vecino, Brozovic, Nainggolan; Politano, Icardi, Perisic.

Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Vecino, Brozovic, Nainggolan; Politano, Icardi, Perisic. Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, G. Ferrari, Rogerio; Bourabia, Sensi, Duncan; Berardi, Boateng, Djuricic.

Consigli; Lirola, Magnani, G. Ferrari, Rogerio; Bourabia, Sensi, Duncan; Berardi, Boateng, Djuricic. in foto: Nainggolan dall’inizio in Inter–Sassuolo.

Frosinone-Atalanta (domenica ore 12.30)

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Krajnc; Ghiglione, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Campbell, D. Ciofani.

Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Krajnc; Ghiglione, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Campbell, D. Ciofani. Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Ilicic, Gomez; D. Zapata.

Fiorentina-Sampdoria (domenica ore 15)

Fiorentina (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Ger. Pezzella, Vitor Hugo; Chiesa, Benassi, Veretout, Edimilson Fernandes, Biraghi; Simeone, Muriel.

Lafont; Milenkovic, Ger. Pezzella, Vitor Hugo; Chiesa, Benassi, Veretout, Edimilson Fernandes, Biraghi; Simeone, Muriel. Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Ramirez; Quagliarella, Caprari.

Spal-Bologna (domenica ore 15)

Spal (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna.

Viviano; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna. Bologna (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Soriano, Dijks; Santander, Palacio.

Cagliari-Empoli (domenica ore 18)

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Romagna, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; Birsa; João Pedro, Pavoletti.

Cragno; Srna, Pisacane, Romagna, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; Birsa; João Pedro, Pavoletti. Empoli (3-5-2): Provedel; Veseli, Maietta, Silvestre; Di Lorenzo, Acquah, Capezzi, Traoré, Pasqual; Zajc, Caputo.

Napoli-Lazio (domenica ore 20.30)

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Albiol, Ghoulam; Callejon, Fabian Ruiz, Rog, Zielinski; Milik, Ounas.

Meret; Malcuit, Maksimovic, Albiol, Ghoulam; Callejon, Fabian Ruiz, Rog, Zielinski; Milik, Ounas. Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luis Felipe, Acerbi, Radu; Lulic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic Savic, Lukaku; Luis Alberto; Immobile.

Genoa-Milan (lunedì ore 15)

Genoa (3-5-2): I. Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Omeonga, Sandro, Bessa, Lazovic; Kouamé, Favilli.

I. Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Omeonga, Sandro, Bessa, Lazovic; Kouamé, Favilli. Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Mauri, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Cutrone, Calhanoglu.

Juventus-Chievo (Monday Night ore 20.30)

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Bernardeschi.

Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Bernardeschi. Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Rossettini, Bani, Tomovic; Kiyine, Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini; Pellissier, Meggiorini.